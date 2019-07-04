Akademisyenlerden Mansur Yavaş'a ziyaret

Ankara'daki bazı üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj bölümlerinde görevli akademisyenler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nuray Bayraktar'ın öncülüğünde bir araya gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Gazi, Başkent, Bilkent, Atılım, Çankaya, Hacettepe, TEDÜ ve TOBB üniversitelerinde görevli 32 akademisyen, Başkan Mansur Yavaş ile görüştü.

Yavaş, akademisyenlere kent yönetiminde "birlikte çalışalım" çağrısı yaptı ve akademisyenlerin, Belediyenin tarihi, kültürel, mimari ve kentsel tasarımlarla ilgili tüm çalışmalarında gönüllü destek vermek istediklerini ifade etti.

Akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunan Yavaş, uyarı ve eleştirileri dikkate alacaklarını belirtti.

Ankara'nın 25 yıldır bilime ve üniversitelere sırtını dönerek yönetildiğini ileri süren Yavaş, "Uzun süre belediye başkanlığı yapınca ikazlar ve uyarılar dikkate alınmadı. Bilimin ve meslek odalarının üzerinde bir tecrübe ve bilgiye sahip olunduğu iddiasıyla yönetildi Ankara. Biz siz değerli bilim insanları ve meslek odalarıyla iş birliğiyle yöneteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kısa sürede bir proje grubu oluşturalım"

Katılımcı ve çağdaş bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yöneteceklerini vurgulayan Yavaş, şunları dile getirdi:

"Önerileriniz arasında hemen uygulanabilecek olanları üniversiteler, meslek odaları ve belediye ile birlikte gönüllü bir grup oluşturarak yerine getirelim. Bu konuyla ilgilenen kimler varsa bunları bir araya getirelim. Kısa sürede bir proje grubu oluşturalım. Ben kendimi sizlerin memuru olarak görüyorum."

Yavaş, turizmden kadın ve çocuk haklarına, hayvan haklarından kentsel tasarımlara kadar her konuda iş birliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Bir şehri tek başına belediye başkanının yönetmesini doğru bulmadığını aktaran Yavaş, "Çağdaş kentlerde aranan nedir? Bunlar, 'Çılgın projeler filan değildir. Bizim çılgın projelerle işimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara için hazırladıkları proje, öneri ve kaygılarını Yavaş'a tek tek anlatan akademisyenler ise Ankara'yla ilgili birikimlerini paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA