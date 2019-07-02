"Akademisyenlerce tercih edilen bir üniversite olduk"

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, yaklaşık bir yıl önce kurulan üniversitenin, burada görev yapmak isteyen akademisyenlerce tercih edildiğini söyledi.

Kavuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin öncelikli görevinin araştırma ve bilimsel çalışmalar yapmak, ülkenin gelişmesine, kalkınmasına katkı verecek teknoloji ve bilgiyi üretmek olduğunu belirtti.

Bu hedefler doğrultusunda Türkiye'de üst ligde yer alan bir üniversite olmak istediklerini belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ve onlara sunacağımız eğitimin kalitesi çok önemli. Onlara yüksek standartta eğitim sunmak istiyoruz. Bu amaçla hazırlıklarımız var. Yeni laboratuvarlarımızla ve sağlayacağımız imkanlarla tercih edilen üniversite olacağız. Üniversitemiz daha bir yaşında ve şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar akademisyenlerin ilgisini çekti. Artık, 'İyi doktorlar durmuyor, hocalar Kütahya'dan gidiyor' söylemi rafa kalktı. Göreve geldiğimizden beri üniversitemizden ayrılan hoca sayısı 4 kişi iken sadece Tıp Fakültemize gelen akademisyen sayısı 50'ye yaklaştı. Her geçen gün yeni talepler almaya devam ediyoruz."

Rektör Prof. Dr. Kavuncu, üniversiteye bağlı hastanelerde sunulan sağlık hizmetinde de kalitenin önemli ölçüde arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA