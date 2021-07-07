Akademisyenler Muş'ta 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen elma ağacını inceledi
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Akademisyenler Muş'ta 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen elma ağacını inceledi

Akademisyenler Muş'ta 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen elma ağacını inceledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel

Muş'un 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda bulunan ve yaklaşık 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen elma ağacı görenleri şaşırttı.

Muş'un 2 bin 645 rakımlı Kurtik Dağı'nda bulunan ve yaklaşık 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen elma ağacı görenleri şaşırttı.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Fırat İşlek, ağacın bulunduğu Hacı İzettin Güngör'e ait bağda inceleme yaptı.

Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve öğretim görevlisi Fırat İşlek, yaptıkları incelemenin ardından 50 yıl sonra meyve verdiği iddia edilen ağacın yaşının 120 olduğunu tespit etti.

Karadağ, yaptığı açıklamada, ülkede elma ağaçlarının 80-90 yaşına kadar yaşadığını söyledi.

Nadiren bu yaşın üzerinde de elma ağaçlarının olduğunu belirten Karadağ, "Yaptığımız çalışmalar sonrası ağacın yaşının 120 olduğu ortaya çıktı. Bu yaş aralığında bir elma ağacına ülkemizde sıklıkla rastlanmıyor. Bu yaş aralığının küçümsenmemesi gerekli. Ağaç gövdesinin ölçümü yapıldı. Ağacın yaşı, ağacı oluşturan yaş halkalarının yıllık büyüme oranı belirlenip ağaç gövde genişliğiyle çarpılarak tespit edildi. Fizyolojik olarak ömrünü tamamlayan ağaçlar, neslini devam ettirmek için generatif faza geçerler ve meyve verirler. Bu olay ağacın ömrünün son dönemlerinde gerçekleşen bir durumdur." diye konuştu.

Güngör de yıllar sonra ağaçtaki elmaları görünce şaşırdıklarını aktardı.

Küçük yaşlarda dedesiyle birlikte bağ temizliği yaptıklarını ve dedesinin bu ağacı çok sevdiğini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Ama yaklaşık 50 yıldır meyve vermiyordu. Bu sene dallarında elmaları görünce ailece çok şaşırdık. Çünkü oldukça kurak bir sene. Bu yüzden aklımızın ucundan bile geçmezdi, bu ağacın meyve vereceği. Bu saatten sonra bu ağacı korumak çocuklarımın işi. Onlar da çocuklarına bu mirası bırakacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Olcay Tekin

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