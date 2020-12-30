Akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama
- Akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren zanlı Kemal Ayyıldız'ın baro tarafından görevlendirilen avukatı Hamza Tüzen adliye önünde açıklamada bulundu.
Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer'i öldüren zanlı Kemal Ayyıldız'ın baro tarafından görevlendirilen avukatı Hamza Tüzen adliye önünde açıklamada bulundu.
Avukat Hamza Tüzen yaptığı açıklamada, "CMK kapsamında kendisine avukat atanması gerekiyordu. Barodan ben zorunlu olarak atandım. Gece 12.30 sularında zanlının ifadesi alındı. Bugün de önce savcılığa gelindi, az önce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor. Tutuklama cinayet, kasten adam öldürme, tasarlayarak planlayarak adam öldürmeden dolayı içeri alındı" dedi.
NE OLMUŞTU?
Maltepe'de dün sabah, özel bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışan 49 yaşındaki Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından boğazı kesildikten sonra yakılarak öldürülmüştü. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından gözaltına alınan Kemal Ayyıldız, emniyet işlemlerinin ardından hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı