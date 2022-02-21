Akademik başarısını İzmir'den Polonya'ya taşıdı

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden dereceyle mezun olup yüksek lisans eğitimini de tamamlayan Gizem Güler Nakıp, Polonya Gliwice'deki Silesian Teknoloji Üniversitesi'nde doktora programına kabul edildi. Nakıp, doktoranın ilk yılında üniversite tarafından "Mükemmellik Girişimi-Araştırma Üniversitesi" programı kapsamında da en iyi doktora öğrencilerine verilen başarı bursunu almaya hak kazandı.

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünden 2019 yılında üçüncü olarak mezun olan Gizem Güler Nakıp, eğitimine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İç Mimarlık Yüksek Lisans programında devam etti. Programa devam ederken bir yandan da araştırma görevlisi olarak çalışan Nakıp, Doç. Dr. Gülnur Ballice yürütücülüğündeki bilimsel araştırma projesinde de görev aldı. Proje kapsamında, Gizem Güler Nakıp'ın da içinde yer aldığı ekip tarafından makaleler, kitap bölümleri ve konferans bildirileri yayınlandı. Akademik alanda çalışmalarını sürdürmek isteyen Nakıp, Avrupa'daki çeşitli üniversitelerle iletişim kurdu ve olumlu dönüşler aldı. Bu üniversiteler arasından Polonya'nın Gliwice şehrinde yer alan Silesian Teknoloji Üniversitesi'nde tam burslu olarak doktora eğitimine başladı.

Başarı bursu kazandı

Doç. Dr. Magdalena Zmudzinska Nowak danışmanlığında eğitimine devam eden Gizem Güler Nakıp, doktorasına başlayalı kısa bir süre geçmesine karşın çalışmalarıyla "Mükemmellik Girişimi-Araştırma Üniversitesi" programı kapsamında en iyi doktora öğrencilerine verilen başarı bursunu da almaya hak kazandı. Nakıp, akademik anlamda uluslararası bir başarıya imza attığı Polonya'da dört yıl boyunca, Mimarlık Tarihi ve Teorisi, Konut Kültürü, Sosyal/Kültürel Sürdürülebilirlik, Kültürel Mirasın Korunması alanlarında araştırmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Lisans eğitiminden bu yana akademik alanda ilerleme hayali olduğunu anlatan Gizem Güler Nakıp, "Bu süreçte ailem tüm kararlarımı destekledi. Yüksek lisans eğitimimin birinci yılının sonunda danışman hocalarım Doç. Dr. Gülnur Ballice ve Dr. Öğr. Üyesi Eda Paykoç Özçelik, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zeynep Tuna Ultav ve tüm bölüm hocalarımın destekleriyle Avrupa'da çeşitli üniversitelerden çeşitli hocalarla doktora pozisyonu için iletişime geçmeye başladım. Buraya gelmemin ve doktora çalışmalarımı bu üniversitede sürdürmemin sebebi, lisans eğitimimden bu yana farklı alanlar arasındaki çeşitliliği ve kesişimi gözlemleyebileceğim, becerilerimi geliştirebileceğim uluslararası, çok disiplinli araştırma ekiplerinde çalışma konusundaki motivasyonum oldu. Lisans eğitimim sırasında aldığım çeşitli uygulamalı ve teorik derslerin, iç mekan tasarımının ve mimarlık pratiklerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda bana gerekli deneyimi kazandırdığını düşünüyorum. Ayrıca lisansüstü eğitimim boyunca araştırma grubumuzla yaptığım çalışmalar, eleştirel düşünmemi ve özgün araştırmalar yapmamı sağladı. Tüm bunlar doktora çalışmalarımı yürütmek istediğim konuyu belirlememi ve yurtdışında istediğim üniversiteden kabul almamı sağladı" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel