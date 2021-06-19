Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri
Playerbros - Haberler | Gamegar

Akademi Ligi Yaz Mevsimi'nde 2. hafta sona erdi.

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 2. Gün karşılaşmaları sonuçlandı.

League of Legends Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nde 2. hafta 2. gün karşılaşmaları sonuçlandı. Her zaman olduğu gibi heyecan verici maçlara sahne olan günün tüm sonuçlarını ve maç özetlerini Playerbros'ta sizler ile paylaşmaya devam ediyoruz.

Akademi Ligi yaz mevsimi  İkinci hafta ikinci gününün ilk karşılaşması saat 17: 00'da başladı. Günün son karşılaşmasında saat 21: 00'da derbi mücadelesinde Galatasaray Espor Akademi ve 1907 Fenerbahçe Espor Akademi karşı karşıya geldi.

Diğer mücadelelere bakıldığında ise fastPay Wildcats Akademi zirvedeki yerini bugün de kazanarak korumayı bildi. SuperMassive Blaze Akademi ise dün ki mağlubiyetinden sonra bugün oynadığı karşılaşmayı kazanarak haftayı 1 galibiyet ile kapattı.

Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları

NASR Esports Akademi 1-0 5 Ronin Akademi

fastPay Wildcats Akademi 1-0 Dark Passage Akademi

Galakticos Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi

Team Aurora Akademi 0-1 SuperMassive Blaze Akademi

Galatasaray Akademi 0-1 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

Akademi Ligi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri

NASR Esports Akademi 1-0 5 Ronin Akademi

27 dakikalık mücadelenin sonunda kazanan taraf NASR Esports Akademi oldu.

fastPay Wildcats Akademi 1-0 Dark Passage Akademi

30 dakikalık oldukça yakın geçen karşılaşmanın galibi fastPay Wildcats Akademi oldu ve ligde ki 4. galibiyetini aldı.

Galakticos Akademi 0-1 Beşiktaş Akademi

(Karşılaşmanın özeti henüz yüklenmedi)

Team Aurora Akademi 0-1 SuperMassive Blaze Akademi

(Karşılaşmanın özeti henüz yüklenmedi)

Galatasaray Akademi 0-1 1907 Fenerbahçe Espor Akademi

(Karşılaşmanın özeti henüz yüklenmedi)

Bugün oynanan ikinci gün karşılaşmalarının sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Ataizi Selçuk Tekay Rafet El Roman
Spor Ali Koç Mert Müldür Gareth Bale Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akademi Ligi 2021 Yaz Mevsimi 2. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Özetleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 00:10:16. #1.15#

title