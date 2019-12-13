AK Partililer sosyal medyada Gelecek Partisi için ne dedi?

13.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:47

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi adını verdiği yeni partisini resmen kurdu. Ankara'da düzenlenen tanıtım toplantısı Davutoğlu'nun resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yeni partinin logosu, kurucular kurulu ve programı hakkında sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı. Ancak Davutoğlu'nun eski partisindeki isimlerden henüz geniş çaplı tepki gelmedi. Sosyal medya hesaplarını yoğun olarak kullanan Burhan Kuzu, Melih Gökçek, Fatih Tezcan gibi isimler de Gelecek Partisi'nin tanıtıldığı saatlerde, yeni parti ve lideri hakkında yorum yapmamayı tercih etti. Benzer sessizlik birkaç istisna dışında, Ak Parti'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciler ve sosyal medya hesaplarında da gözlendi.



Gelecek Partisi hakkında yorumunu paylaşan ender isimlerin başında Ak Parti eski milletvekili ve Star Gazetesi yazarı Mehmet Metiner geliyor. Metiner, Davutoğlu için "Bay Retorik" ifadesini kullanırken, parti için "Küskünler Partisi" yakıştırması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle