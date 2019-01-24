Ak Partililer Elbeyli'ye Çıkarma Yaptı

AK Partililer, 31 Mart Yerel seçimleri öncesi Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'e destek vermek için ilçeye adete çıkarma yaptılar.

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ile il teşkilatı ile birlikte Elbeyli ilçesine geldiler. Elbeyli AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Uçar'ı ziyaret eden AK Partililer, daha sonra esnaf ziyareti yaparak Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'e destek istediler. - KİLİS

Kaynak: İHA