AK Partili Zengin: Arkadaşlarım bana "Selamünaleyküm", anneme "Merhaba" derlerdi

Konuk olduğu programda kendisi hakkındaki bilinmeyenleri anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ben başımı örttüğümde annem başörtülü değildi, hala da başörtülü değil. Annem ve babam benim başörtüsü takmamı zor kabul ettiler" dedi. Zengin ayrıca başörtülü arkadaşlarının yolda karşılaştıklarında annesine "Merhaba", kendisine ise "Selamünaleyküm" dediklerini söyledi.

Son dönemlerde yapmış olduğu çıkışlarla adından söz ettiren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Buket Aydın'ın programına konuk olarak katıldı. Burada çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Zengin, ailesine ve özel hayatına ilişkin birçok detayı da izleyicilerle paylaştı.

"ANNEM VE BABAM BAŞÖRTÜMÜ ZOR KABUL ETTİ"

Aydın'ın "Bildiğim kadarıyla anneniz başörtülü değil. Siz de üniversite döneminde başörtüsünü tercih etmişsiniz, ailenizin buna tepkisi ne oldu?" sorusuna Zengin şu sözlerle yanıt verdi: "Başımı örttüğümde annem başörtülü değildi, hala da değil. Annem ve babam bunu çok zor kabul ettiler. Buradaki mesela sadece başörtüsü de değildi, alışmadıkları bir şeydi. Ailem hakim olmamı istiyordu, başörtüsüyle beraber hayatının bambaşka bir yöne gittiğini aileniz sizden çok daha iyi görebiliyor o dönemde. Asıl mesele, 'evladımızın hayatı yanacak, bu sistem içerisinde yok olup gidecek.' En çok bunun verdiği bir yangın vardı içlerinde.

"DIŞARIDA BENİ SAVUNDULAR"

Fakat anne babama teşekkür borçluyum. Evde ne kadar eleştirseler de dışarıda hep beni savundular. İnsanlar da hep anneme yüklendi. Anneme teşekkür etmeliyim, bu yükü çok iyi taşıdı.

"ANNEME MERHABA, BANA SELAMÜNALEYKÜM DERLERDİ"

Bazen başörtülü arkadaşlarım yolda karşılaştığımızda bana "Selamünaleyküm", anneme ise "Merhaba." derlerdi. Annem de dönüp bana "Görüyor musun bak arkadaşların beni Müslüman saymıyor" derdi. Böyle hayatımızda ince şeyler olurdu. Böyle bir hayatı yürütürken çok şeyler gördüm"