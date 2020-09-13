AK Partili Yılmaz'dan 'atama' iddialarına yalanlama AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'deki bazı hastanelere yapılan atamaların birinci derece akrabası olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin'deki bazı hastanelere yapılan atamaların birinci derece akrabası olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Toros Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünü ve Mut Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürünü görevden aldırıp yerine birinci derecede bir akrabasını getirdiği yönündeki iddialarının doğru olmadığını belirtti. Muhalefetin iktidarı eleştirmesinin normal, doğru ve adil ise yapıcı ve siyasi açıdan da sağlıklı olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ancak doğruluğunu araştırmadan yalan yanlış haberler ile siyaset yapmaya çalışmak, hem siyasete hem de memlekete zarar vereceği gibi, buna alet olanları da kamuoyunun gözünde müfteri, güvenilmez konuma düşürür. Siyaset hizmette bir araçtır. Ben siyaseti doğrudan ve adaletten şaşmadan, millete hizmet için yapıyorum. Bu uğurda reklam amaçlı kimseye iftira atmadım, kimsenin itibarı ile oynamadım" dedi.

Siyasette heyecanın akıl ile birlikte yürütüldüğünde iyi bir şey olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşımızın heyecanı aklının önünde seyrediyor olmalı ki, duyduğu bir haberin doğruluğunu dahi araştırmadan, bırakın hukukçu bir milletvekilliği basiretini, normal bir insanın dahi yaparken çekineceği şeyi hiç düşünmeden konuşup yapabiliyor. Bu şekilde trol zihniyeti ile hareket etmesini ve yalan, iftira haberlerle ismimi zikretmesini, üstelik iyi bir şey yaptığı zannıyla anında basına servis ederek, iftiralarını kamuoyuna duyurmasını kınıyorum. Bu ne insanlığa, ne hukukçuluğa ne de milletvekilliğine sığacak bir üslup değildir. Netice olarak iddia edilen kişiler hiçbir şekilde uzaktan yakından akrabam ya da yakınım değildir. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla kendisini iddiasını ispata davet ediyor ve derhal cevap bekliyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA