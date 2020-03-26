Ak Partili Vekilden "EvindeKal" şarkısına destek Ak Partili Vekilden "EvindeKal" şarkısına destek Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan, Osmaniye'de görev yapan müzik öğretmenlerin "EvindeKal" şarkısına destek verdi.

Ak Partili Vekilden "EvindeKal" şarkısına destek

ANKARA - Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan, Osmaniye'de görev yapan müzik öğretmenlerin "EvindeKal" şarkısına destek verdi.

Ak Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde görev yapan müzik öğretmenlerinin hazırladığı " EvindeKal" şarkısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek oldu. Durmuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Osmaniyemizin Sumbas ilçesinde görev yapan değerli müzik öğretmenlerimizin hazırladığı #EvindeKal şarkısı gerçekten çok güzel olmuş. Yüreklerine sağlık..." dedi.

Kaynak: İHA