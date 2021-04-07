AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi
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AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşma yaptığı sırada fenalaştı. Uygur, konuşmasına devam edemeyince Genel Kurul toplantısına bir süre ara verildi.

TBMM Genel Kurulunda HDP Grup önerisi görüşmeleri sırasında kadına yönelik şiddetle ilgili konuşma yaptığı sırada Milletvekili Belgin Uygur rahatsızlandı.

KONUŞMASINA DEVAM EDEMEDİ

Konuşma sırasında duraksayan Uygur, daha sonra "Müsaade isteyebilir miyim biraz" diye sordu. Konuşmasına devam edemeyince Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Uygur'dan su içmesini ve yardım edilmesini istedi.

GENEL KURUL'A ARA VERİLDİ

Daha sonra Genel Kurul'a 10 dakika ara verildi. Milletvekilleri kürsüye gelerek, Belgin Uygur'a yardımcı oldu. Bu sırada Uygur'un, "Tansiyonum düştü galiba" dediği duyuldu.

GENEL KURUL'A DÖNEMEDİ

Verilen aranın ardından Belgin Uygur, Genel Kurul'a geri dönmezken, sağlık durumunun nasıl olduğu sorusunun yöneltildiği Uygur'un sekreteryası, "Bir rahatsızlığı yok, şu an dinleniyor" yanıtını verdi.

AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 18:03:32. #1.16#
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