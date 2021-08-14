AK Partili Tin, Denizli Yörükleri Derneğini ziyaret etti

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Yörükleri Derneğini ziyaret etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Yörükleri Derneğini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Yaşar Celal Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Tin, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu'yu ebedi vatan kılan ana unsurun, tesis edilen "gönül köprüleri" olduğuna işaret eden Tin, şunları kaydetti:

"Kadim tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve yaşam biçimimizi kısacası özümüzü kentimizde diri tutan, yaşatan Yörüklerimizdir. Yani bu ülküye emek veren ve yaşatan sizlersiniz. Değerlerimizi korumak ve yaşatmak için bir araya gelen, aynı çatı altında buluşan Denizli Yörükleri Derneği mensuplarını tebrik ediyorum. Ecdadımızı unutmuyoruz, unutmayacağız ve onlarla gurur duyuyoruz. Milli şuurun hissedildiği Yörüklük kültürüne hep birlikte sahip çıkacağız ve ilelebet yaşatacağız."

Kendisinin de bir Yörük olduğunu dile getiren Tin, "Yörükler ülkemizin çimentosudur, tarihe yön veren gelişmelerin öncüsü, geçmişten geleceğe uzanan gönül köprüsüdür. Nice kahramanlık destanlarına imza atan milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği mücadelelerin başaktörleri de medeniyet değerlerimizi bugünlere taşıyanlar da şüphesiz Yörüklerimiz olmuştur." dedi.

Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Milletvekili Tin'e destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu