AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir

AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi konusunda Cumhur İttifakı ortaklarının anlaşmaya varmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dar bölge sisteminden bahseden Tayyar, "Elimiz değmişken bir de dar bölgeyi getirsek, ilk seçimde cumhur ittifakının vekil sayısı 400'e çıkabilir. Mesela; Gaziantep 14-0 olabilir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı ortaklarının, yüzde 7 seçim barajı üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından siyaset sahnesi, seçim barajı tartışmalarına kilitlendi. Tartışmalara katılan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan dar bölge çıkışı geldi.

BAHÇELİ: 7 OLARAK TESCİLLENMİŞTİR

Erdoğan'ın sözlerinin ardından yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, "Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı'nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir. Artık başka bir değerlendirmeye de gerek kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir

"400 VEKİL ÇIKARABİLİRİZ"

MHP Genel Balkanı Devlet Bahçeli'nin yüzde 7 seçim barajı açıklamasını sosyal medya hesabından değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, "İttifak mekanizması yüzde 10 seçim barajını fiilen ortadan kaldırdı. Barajın 7'ye indirilmek istenmesi önemli bir aşama. Elimiz değmişken bir de dar bölgeyi getirsek, ilk seçimde cumhur ittifakının vekil sayısı 400'e çıkabilir. Mesela; Gaziantep 14-0 olabilir" dedi.

DAR BÖLGE SİSTEMİ NEDİR?

Dar bölge sisteminde milletvekili sayısı kadar seçim çevresi oluşturuluyor. En çok oyu alan milletvekili seçiliyor. Milletvekillerini daha güçlü kılacağı savunulan sisteme ise MHP'nin karşı olduğu iddia ediliyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'seçim barajı' açıklaması Açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "seçim barajı" açıklaması Açıklaması
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın seçim barajı kararı yüzde 7 olarak belirlendi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mansur Yavaş Emine Erdoğan Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Derya Baykal Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Partili Tayyar'dan dar bölge tespiti: Cumhur İttifakı 400 vekil çıkarabilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 00:27:49. #1.16#

title