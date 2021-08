AK Parti'li Sürekli, partilerinin kuruluşunun 20. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Sürekli, partisinin kuruluşunun 20. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Sürekli, mesajında 14 Ağustos 2001'de, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı" sloganı ile yola çıktıklarını ifade etti.

Partisinin vatan, millet, devlet ve bayrak davasında daima ileri baktığına aktaran Sürekli, AK Parti'nin başarısındaki sırrının millete hizmet için, milli iradeye, hakka ve halka kayıtsız şartsız teslimiyet olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal açıdan en buhranlı yıllarında, bir ihtiyacın ürünü olarak, milletin sinesinden çıktığın kaydeden Sürekli, şunları kaydetti:

"O gün '6 ayda sona erer' dedikleri hizmet yolculuğumuz gece gündüz demeden, milletimizle omuz omuza devam etmektedir. Bugün, 'AK Parti'nin sonu geldi, ondan kurtulmalıyız.' diyenlerin ise göremediği ve kabullenmek istemediği şu, AK Parti, her vaadini sözde bırakmayarak hayata geçirmiştir. Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarını yapmıştır. Savunma sanayinden doğal kaynaklara, tarımdan ulaşıma, sağlıktan eğitime pek çok alanda yaptığı yatırımlarla çağı yakalayan adımlar atmıştır. Büyüyen Türkiye fotoğrafı, değişim ve kırılma yaşayan dünya düzeninde, içerden ve dışardan tüm düşmanlarımızın hayal kırıklığıdır. AK Parti, her adımda, her koşulda milletimizin umudu ve hizmet dendiğinde tek adresi olmayı sürdürmektedir."

