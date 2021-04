AK Partili Subaşı: "Bir daha Yassıada rejimi hayata geçmeyecektir"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "AK Parti olarak Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden, demokrasimizden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam ettik, devam edeceğiz. Bir daha bu ülkede Yassıada rejimi hayata geçmeyecektir." dedi.

Subaşı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde 27 Nisan 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yayınlanan açıklamada, "Atatürkçülüğe, laikliğe ve Cumhuriyet'in temel ilkelerine sözde değil, özde bağlı kalacak bir Cumhurbaşkanı adayı" profili çizildiğini, bu açıklamanın birçok siyasetçi, gazeteci, iş adamı tarafından muhtıra olduğu görüşünün paylaşıldığını anımsattı.

Anamuhalefet partisi CHP yetkililerinin, antidemokratik süreci ve muhtırayı savunduğunu ifade eden Subaşı, muhtıra sonrası CHP'li bazı isimlerce yapılan yorumları da paylaştı.

Subaşı, şunları kaydetti:

"CHP; bildiğimiz aynı CHP. Darbeyi, vesayeti, cunta rejimini, Yassıada rejimini destekleyen bir CHP. Niye sürekli olarak cunta, milli iradeyi gasp etme, milli irademizin, Cumhuriyetimizin kazanımlarını yok etme çağrıları hep CHP içindeki siyasetçilerden geliyor? AK Parti olarak Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden, demokrasimizden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam ettik, devam edeceğiz. Bir daha bu ülkede Yassıada rejimi hayata geçmeyecektir. Bunun teminatı AK Parti, bunun teminatı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bir imayla, tehditle, hamleyle, adımla, eylemle darbe mi olur demeyin; evet olmaz ama her darbe belli adımların, eylemlerin, söylemlerin, girişimlerin yer aldığı bir süreçle oluşur. Demokratik yollardan iktidara gelemeyeceğinin telaşı içerisinde, maalesef demokrasiye yakışmayan tavırları her fırsatta ortaya seren CHP, Atatürk'ün CHP'si, demokrasiyi savunan CHP asla değildir. Anlaşılan, darbecilik ve anti-demokratlık CHP'nin genlerinde var olan ve tedavisi mümkün olmayan kronik bir hastalık haline gelmiş. 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007, 15 Temmuz 2016... Her türlü antidemokratik darbe, muhtıra girişimine karşıyız ve şiddetle, nefretle kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan