Ak Partili Şatıroğlu'ndan Komisyonda Görüşülen Kanun Teklifine İlişkin Açıklama

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan kanunu teklifi ile İstanbul Galata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulacağını ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu disiplin yönetmeliğinin yeniden düzenleneceğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi görüşüldü. AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul Galata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulacağını belirtti. Şatıroğlu, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu personelinin disiplin yönetmeliğini Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak düzenliyoruz. Uhdesindeki alanların daha verimli ve hızlıca ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla MTA'ya ait ruhsat alanlarından sondaj ve rezerv belirleme çalışmalarının tamamlandığı bölümün ruhsattan ayrılmasına imkan sağlıyoruz. Yer altı maden faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerde meydana gelen maliyet artışlarında redevanslarına verilen desteğin ödemesine ilişkin yetkiyi Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne veriyoruz. Destek tutarının belirlenmesinde gümrük fiyatlarında meydana gelen değişimin de dikkate alınmasına imkan sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise, hem Merkez Bankası hem de Varlık Fonu ile ilgili olarak toplantı yapacaklarını kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA