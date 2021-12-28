AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine İmamoğlu eleştirisi: Sarıp sarmalıyoruz - Haberler
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AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine İmamoğlu eleştirisi: Sarıp sarmalıyoruz

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de iş alınan 557 kişi hakkında terör örgütleriyle iltisaklı oldukları gerekçesiyle özel teftiş başlatması siyaset gündemini derinden sarstı. Bu gelişmenin ardından AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisine eleştiride bulundu. Tayyar, "Egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz" dedi.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 557 kişiye yönelik başlattığı özel teftiş kararını eleştirdi.

"DÜŞMESİN DİYE TUTUYORUZ"

Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu ne zaman CHP'de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa 'can suyu' veriyoruz. Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık!" ifadelerini kullandı.

AK Partili Şamil Tayyar'dan partisine İmamoğlu eleştirisi: Sarıp sarmalıyoruz

İMAMOĞLU İSYAN ETMİŞTİ

Gündemin ilk sırasına oturan gelişme sonrası Ekrem İmamoğlu, yaşanan bu duruma, "Süreç akıllara zarar, teftiş başlatma biçimi tweetle olmaz. Eğer netleşmişse, tut kulağından götür hapse. Böyle bir sürecin uygulanması akıllara zarar. 557 terörist tespit ettim diyorsun, sonra da teftiş başlatıyorsun. Bu işin prosedürü bellidir ancak şahsi çıkarların, devlet adabının önüne geçtiğini görüyoruz" diyerek isyan etmişti.

Servet Uzun
Servet Uzun
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