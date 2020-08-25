AK Partili Niyazi Güneş'ten seçim barajı değerlendirmesi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partili Niyazi Güneş'ten seçim barajı değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti ve MHP'nin seçim barajının düşürülmesine yönelik çalışma yaptığına dair haberleri yakından takip etmediğini belirterek, "Seçim barajlarıyla engelleme yapma anlayışı, doğru bir anlayış değildir.

AK Partili Niyazi Güneş'ten seçim barajı değerlendirmesi Açıklaması
25.08.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:17

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK Parti ve MHP'nin seçim barajının düşürülmesine yönelik çalışma yaptığına dair haberleri yakından takip etmediğini belirterek, "Seçim barajlarıyla engelleme yapma anlayışı, doğru bir anlayış değildir. TBMM'ye her görüşün, her fikrin, her düşüncenin yansıması demokrasinin bir gereğidir." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ağustos ayının "zaferler ayı" olduğunu dile getirdi.

Malazgirt Savaşı ile başlayan ağustos zaferlerinin, Otlukbeli, Çaldıran, Mercidabık, Belgrad, Mohaç, Kıbrıs, Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve 1922'de de eksiksiz bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'da pekiştiğini anlatan Güneş, ecdadın kılıçla kazandığı bu mücadelelerin, hiçbir zaman tahakkümle, sömürüyle devam etmediğini söyledi.

Ecdadın, fetihlerin en büyüğünü "gönüllerin fethi" olarak gördüğünü vurgulayan Güneş, Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklarda uyguladığı politikalardan biri olan istimalet politikasına işaret etti. Bugün, hakimiyetin sona erdiği coğrafyalarda yaşanan kargaşa ve ümitsizliği, dünyanın ibretle takip ettiğinin altını çizen Güneş, "Bu coğrafyalarda ecdadımızın yönetiminin sitayişle arandığını hep birlikte görmekte ve duymaktayız." diye konuştu.

Son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından bir takım söylemlerin gerçekleştirildiğini anlatan Güneş, Türk milletinin, yalnızca askeri alanda başarılı olan ancak bilim ve sanatta sanki eserleri bulunmayan bir geçmişe sahip olduğuna ilişkin söylemlerin sıklaştığını söyledi.

Milletin her zaman bilime ve sanata değer verdiğine işaret eden Güneş, ecdadın da Anadolu'da ve gittiği coğrafyalarda, bilim ile sanatın gelişmesi için kütüphaneler, yüksek öğretim okulları, medreseler açtığını anlattı.

Günümüzde kendini bilimin öncüsü kabul eden ülkelerin, bir zamanlar bilimle uğraşanlara yaptıkları eza ve cefayı hatırlatan Güneş, Türk arşivleri ve kütüphanelerinin içeriğinin çok kuvvetli olduğunu belirtti.

"Türk milleti, tarihini unutmayacaktır"

Türk milletinin zaferlere alışkın olduğunu ifade eden Güneş, "Düşmanın çokluğu ve silah gücü bizi hiçbir zaman korkutmamıştır, azlığı da sevindirmemiştir. Biz, mücadelemizi mertçe ve asilce yapmışızdır. Ancak hiçbir zaman bu başarının ardından zalimane ya da hırslı bir idare asla vuku bulmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihin sadece geçmişe değil geleceğe de ışık tuttuğuna dikkati çeken Güneş, "Türk milleti, tarihini unutmayacaktır. Unutmak isteyenlere de nice ağustoslarda, nice zaferlerle cevap verecektir. Tarihimizi bilinçli bir şekilde yanlış anlatan tahrif edenlere ilim adamlarımız gerekli cevabı vermektedir." dedi.

Güneş, Malazgirt Zaferi ve Zafer Bayramı'nı kutladı.

AK Parti ve MHP'nin seçim barajının düşürülmesine yönelik çalışması hakkında değerlendirmesinin sorulmasına Niyazi Güneş, "O konularda çok yakini bir bilgim yok. Yakından takip edemedim. Sizi yanlış yönlendirmeyeyim. Öteden beri düşündüğüm hadise şudur: Seçim barajlarıyla engelleme yapma anlayışı, doğru bir anlayış değildir. TBMM'ye her görüşün, her fikrin, her düşüncenin yansıması demokrasinin bir gereğidir." karşılığını verdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım Magazin
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı Dünya
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor Dünya
Hollanda ve Belçika'daki Koronavirüs vakaları kafalarda soru işaretleri yaratıyor
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu için yapılan kötü yorumlar, oğlunu isyan ettirdi
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,8 liradan işlem görüyor
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Oyuncak ayıyla poz vererek 'Yeni sevgilim' diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Oyuncak ayıyla poz vererek "Yeni sevgilim" diyen Çağla Şıkel'e yorum yağdı
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Yaşar Güler Fatih Dönmez Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Ozan Güven Deniz Akkaya Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Erol Bulut Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: AK Partili Niyazi Güneş'ten seçim barajı değerlendirmesi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 16:20:37. #1.14#
title