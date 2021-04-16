AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama
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AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama

AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediyesinin ortak olduğu proje ile Almanya'ya yapılan geziden geri dönmeyenler ile ilgili iddiaları değerlendirerek soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

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AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediyesinin ortak olduğu proje ile Almanya'ya yapılan geziden geri dönmeyenler ile ilgili iddiaları değerlendirerek soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin yeni hizmet binasında Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile çalışmaları inceleyen AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, burada gazetecilerin Almanya gezisi ile ilgili sorularını yanıtladı. Milletvekili Ahmet Çakır, bahse konunun farklı boyutlarının olduğunu belirterek, "Olayın aslında sadece Yeşilyurt Belediyesine indirgenmesi, Yeşilyurt Belediyesinin Türkiye'nin gündemine yansıtılmasını çok şık ve doğru bulmuyoruz. Yapılan bir eksiklik varsa onla ilgili başkanımız da gerekli incelemeyi başlattı, yine İçişleri Bakanlığımız müfettiş atayarak konuyu soruşturuyor. Buna benzer farklı belediyelerde de birilerin istismar ettiğine dair duyumlarımız var. Ne kadar belediye var sayılarını bilmiyorum ama 8-10 belediyede de aynı konunun olduğunu basından duyduk. Ama bunların gündeme gelmeyip sadece Yeşilyurt Belediyesi'nin sadece gündeme gelmesini manidar buluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Belediyelerin toplumla olan ilişkisini, sosyal belediyecilik yönünü, STK'larla yaptıkları faaliyetleri fırsat bilip farklı amaçlarına alet etmelerinin soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacağını ifade eden Çakır, "Sonuna kadar soruşturma devam edecek. Ama bunu da gereğinden fazla abartarak bir AK Partili belediyemizin bütün olayı planlayıcısı gibi gösterilmesini de doğru bulmuyoruz. Bunu kim planlıyorsa geri planda başka hesaplar yapıyorsa bunlar açığa çıkacaklardır" diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı'da Yeşilyurt Belediyesinin kendilerine getirilen projenin başlangıçta iyi niyetli olarak görüldüğü ancak sonrasında bu olayın ortaya çıktığını söyledi. Bu tür yurt dışı gezilerinin başka il ve ilçelerde de yapıldığını öğrendiklerini ifade eden Kahtalı, "Bilinçli bir şekilde bunun Malatya'da sadece burada yapılmış gibi bir izlenim vererek AK Partili belediye başkanını yıpratmaya yönelik yapılan bu çalışmalar hadsiz, alçaklık, hukuksuz buluyorum. Varsa bir yanlış zaten İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmayı yapıyor. Belediye Başkanımız da bu işle ilgili sorumlu kişiyi açığa aldı. Bunun haricinde halen fitne arayan halen bunun içerisinde fesat arayan kişileri iyi niyetli bulmuyorum, Yapılan bir hata da varsa devletin kurumları bunu ortaya çıkacaktır" dedi. - MALATYA

AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama
AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama
AK Partili milletvekillerinden Yeşilyurt Belediyesi ile ilgili açıklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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