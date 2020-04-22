AK Partili Metin Yavuz; "Sağlığın ne siyasi nede vicdani yanı asla olamaz"
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Metin Yavuz, AK Parti, Politika

AK Partili Metin Yavuz; "Sağlığın ne siyasi nede vicdani yanı asla olamaz"

AYDIN (İHA) – AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "CHP'nin başı çektiği muhalefet, geçtiğimiz günlerde kanunlaştırdığımız infaz yasası ve korona virüsü ile mücadelemiz üzerinden Başkan Erdoğan'ı yıpratmak ve AK Parti'ye kaybettirme çabasına girmişlerdir" dedi.

22.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:19
AK Partili Metin Yavuz;

AYDIN (İHA) – AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "CHP'nin başı çektiği muhalefet, geçtiğimiz günlerde kanunlaştırdığımız infaz yasası ve korona virüsü ile mücadelemiz üzerinden Başkan Erdoğan'ı yıpratmak ve AK Parti'ye kaybettirme çabasına girmişlerdir" dedi.

Muhalefetin infaz yasasıyla ilgili tutumunu eleştiren Metin Yavuz, "Ne yazık ki, bu güne kadar ülkemizin hayrına olan hiçbir şeye onay vermeyen muhalefet şimdi de çıkan infaz yasasını, eşit ve adil değil diyerek Anayasa Mahkemesine götürme kararı almışlar. Hiçbir zaman hayırlı bir işin öncüsü olmayan muhalefet, ne yazık ki şimdi yine bu ülkenin, bu milletin hayrına olmayacak şeylerin planlarını yapmaktadır.

Şöyle ki, AK Parti ve MHP Grupları olarak bizim sunduğumuz, meclisten geçerek kanunlaşan infaz yasası teklifimizde biz toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı suçlar ve terör suçlarını bu kapsamın dışında bırakmıştık. İşte bu yüzden infaz yasası üzerine yapmış olduğumuz meclis görüşmelerimizde muhalefet bu teklife hep karşı çıktı. Çünkü onlar eşitlikten bahsederek herkes için adalet diyerek bu kanunun çıkmasını hep engellemeye çalıştılar.

Onların eşitlikten bahsettikleri bizim kapsam dışında tuttuğumuz suçlardan dolayı cezaevlerinde olan mahkumlardı. Oysa bizim kırmızı çizgimiz belliydi. Bundan asla taviz veremezdik" diye konuştu.

"Onlar her ne kadar engellemeye çalışsalar da Cumhur ittifakı olarak çok şükür infaz yasasını mecliste kabul ederek kanunlaştırdık ve binlerce mahkumu aileleriyle buluşturduk" diyen Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa şimdi, CHP'nin yeni infaz yasasını Anayasa mahkemesine taşıması, evrensel hukuk ve eşitlik gibi masum kavramları tahrip ederek, siyasal sonuç çıkarma gayreti ve Türk milletine kurşun atan terör yandaşlarını kodesten kurtarma manevrası olmakla beraber, cinsel suçlar ve uyuşturucu suçlarının da infaz yasası kapsamına alınması içindir. Eğer ki, mahkeme eşitlik ilkesini uygularsa, muhalefet sayesinde teröristlere, katillere, tecavüzcülere, çocuk istismarcılarına, kadına şiddet uygulayanlara da af gelecek demektir"

"Bunun ne siyasi nede vicdani yanı asla olamaz"

Türkiye'nin salgınla mücadelede birçok ülkeden çok daha iyi konumda olduğuna dikkat çeken Metin Yavuz, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Ülke olarak korona virüsü ile ilgili zorlu bir süreç yaşamamıza rağmen ABD başta olmak üzere, birçok gelişmiş ülkelere göre çok daha iyi durumda olmamıza, güçlü sağlık sistemimiz sayesinde başarıyla yürüttüğümüz korona virüs ile mücadelemize rağmen yine CHP'nin başı çektiği muhalefetin haksız ve bir o kadar da yersiz eylemleri ile karşı karşıya kalıyor olmamız. Dünyayı etkisi altına alan pandemi yüzünden birçok ülkenin sağlık sistemi bilindiği gibi çökmüş durumda.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya'da hayat resmen durmuş, tedavi ile mücadelelerinde resmen havlu atmışlardır. Bakınız bu hastalıktan dolayı yaşamını kaybedenleri yer bulamadıkları için parklarda açtıkları toplu mezarlara gömmeye başladılar.

Vatandaşlarının özellikle maske ihtiyaçlarını karşılayamaz halledeler. Üstüne üstlük ellerinde olmadığı için vatandaşından maske dilenir hale geldiler. Oysa bizim ülkemizde maskeler ücretsiz dağıtıldığı gibi ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar bu maskeler ulaştırılıyor. Salgının yayılmasını engellemek için aldığımız tedbirler ne kadar etkili olduysa, özellikle şehir hastanelerimiz de bu salgın ile mücadelemiz de çok büyük rol oynamaktadır.

Tüm bunlara rağmen, muhalefet yine kriz ortamından faydalanıp Başkan Erdoğan'ı yıpratmak ve AK Parti'ye kaybettirmek için yine algı çabasına girmeye çalışmaktadır. İstanbul, Adana ve Mersin başta olmak üzere CHP'li belediyeler İl Pandemi Kurulları ile çalışmayı kabul etmiyor, pandemi kurul kararlarını yok sayarak devletin salgın mücadelesini zaafa uğratmaya çalışıyorlar.

Sağlık'tan sosyal ve ekonomiye kadar her alan da başarılı sürdürülen kriz yönetimini akamete uğratmak isteyen CHP, Koronavirüs ile mücadelesinde iktidarın başarısız olacağını ve buradan bir iktidar değişimi olacağına inanıyorlar.

Sırf Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti kaybetsin diye, darbelere, kumpaslara, sokak eylemlerine, terör örgütlerine bel bağlayanlar, şimdi de virüsü kurtuluş reçetesi olarak görüyorlar.

Oysa yine başaramayacaklar. Çünkü, bizim sağlık sistemimiz onların SGK'yı batırdığı dönemdeki sağlık sistemi değil. Çünkü, bizim hastanelerimiz, onların dönemindeki pislik içerisinde olan hastanelerden değil. Çünkü, bizim her zorlukta birbirine kenetlenen aziz milletimiz var. Çünkü, İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın anlayışı ile her zaman aziz milletinin yanında olan ve bu yüzden milyonların hayır duasını ve desteğini her zaman alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" - AYDIN

Kaynak: İHA

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