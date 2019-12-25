AK Partili Metin Yavuz gençlik liderleriyle buluştu

25.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:43

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın Gençlik Merkezi'nde gençlik liderleriyle bir araya geldi.



Aydın Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Gençlik Faaliyetleri Birimi Şube Müdür Vekili Hakan Aydın, Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi Şube Müdür Vekili Derya Levent, Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mustafa Demirtaş, Aydın Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençlik temsilcileri yer aldı.



Gençlik liderleri, ziyaretten dolayı Metin Yavuz'a teşekkür ederek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaret, gençlerin istek ve temennilerini paylaşması ve karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA