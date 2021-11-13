AK Partili Külünk: Türkiye kendi veri sistemini kurmalı

Ak Parti Mkyk üyesi Metin Külünk, Haberler.com kanalında Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un konuğu oldu. Külünk, programda Türkiye'nin dijitalleşme sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SİPER GÖREVE BAŞLAYINCA TARTIŞMALAR BİTECEK"

Yerli savunma sistemi Siper'in önümüzdeki yıllarda devreye alınacağını anlatan Külünk, "Türkiye, geçmişteki gibi değil artık. ABD Patriotları vermeyince, biz de döner S-400'leri alırız dedik. İnsansız Hava Aracı vermiyor musunuz? Biz kendimiz yaparız. Aslında Selçuk Bayraktar'ın şahsında Türkiye'de bugün üzerinden yarını okuyacak bir akıl devrimi gerçekleştirildi. Siper diye hava savunma sistemini deklare ettiler. S-400 tartışması da Patriot tartışması da Siper üretildiği zaman bitecek" diye konuştu.

"YERLİ VERİ SİSTEMİ KURULMALI"

Açıklamalarına devam eden Külünk, ""Yaşadığımız hadiseler, bize bu konuları bize bir kere daha öğretiyor. Bayraktar ailesi burada önemli bir görev üstlendi. Bu ülkenin genç evlatları silikon vadisi denilen mantıkla çalışıyor. Ben geçen hafta uzayla ilgili çalışma yapan 5 - 6 genci ziyaret ettim. Artık Türkiye bu engeli aştı ve Türkiye'nin ivedilikle kendi veri sistemini kurması lazım. Biz artık dijital mecralarımızı oluşturmalıyız" dedi.

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