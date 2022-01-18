AK Partili Kemalettin Aydın'ın acı günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Partili Kemalettin Aydın'ın acı günü

AK Partili Kemalettin Aydın'ın acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Gümüşhane 23, 24 ve 25. dönem Milletvekili, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kemalettin Aydın'ın annesi Cemile Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON (İHA) - AK Parti Gümüşhane 23, 24 ve 25. dönem Milletvekili, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurul Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Kemalettin Aydın'ın annesi Cemile Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın, bugün Trabzon'da öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Trabzon'daki bir hastanede tedavi gören ve son günlerde durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım servisine alınan 94 yaşındaki Cemile Aydın, bugün sabah saatlerinde kurtarılamayarak vefat etti.

İskenderpaşa Camiinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Kemalettin Aydın'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon ve Gümüşhane milletvekilleri ile çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Cemile Aydın, Ortahisar ilçesindeki Sülüklü Mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON

AK Partili Kemalettin Aydın'ın acı günü

AK Partili Kemalettin Aydın'ın acı günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da Menderes'i anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da Menderes'i anlattı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kemalettin Aydın, Cemile Aydın, Trabzon, Aydın, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title