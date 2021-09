AK Partili Kavuncu'dan "öğrenci yurtları" açıklaması

ÇORUM (İHA) - Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Milletin başına gelebilecek bir olumsuzluktan nemalanma peşinde koşan muhalefet de son günlerde ısrarla, yalanlarla, düzmece tiyatrolarla gurur tablomuz olan yurtlarımızla ilgili provokasyon peşinde koşmaktadır" dedi.

Öğrenci yurtları ile ilgili açıklama yapan milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ak Parti iktidarının, ülkenin göz bebeği öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için Cumhuriyet tarihinin en büyük yurt yatırımlarını yaptığını söyledi.

19 yıldır yapılan her yatırımda, atılan her adımda yarınların emanetçisi gençlere en iyi alt yapının oluşturulması düşüncesinin yattığını vurgulayan Kavuncu, sağlam kökler üzerinde yetişecek, yükselecek gençlerin, güçlü ve büyük Türkiye'yi 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaştıracak yegane güç olduğunun altını çizdi.

19 yıl önce Ak Parti görevi devraldığında ülkede yurt sayısının 190 iken bu günkü yurt sayısının 769 olduğuna dikkat çeken Kavuncu, "19 yıl önce 180 bin olan yurt kapasitesi 720 binleri geçmiştir. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar 81 ilimize 241 ilçemize yurtlar yapılmıştır. 80 yılda yapılan yurtların 3 kat fazlasını yaparak hizmete sunan iktidarımız sayısal verilerin yanı sıra nitelik anlamında da yurtlarda devrim niteliğindeki hizmetlere imza atmıştır. AK Parti öncesi, barınma, ısınma, yemek, banyo gibi temel ihtiyaçlara dahi cevap veremeyen yurtlardan; AK Parti iktidarımızla, beslenme yardımının 9 liradan 570 liraya yükseltildiği, açık büfe yemek imkanın sunulduğu adeta 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren yurt konseptine geçilmiştir. Ayrıca, yurtlarda gerçekleştirilen programlarla, açılan, kurslar, seminerler, spor ve sanatsal etkinliklerle yurtlar, sadece yenilip içilip otel gibi kullanılan mekanların ötesinde, birer sanat merkezi ve mektep'e dönüştürülmüştür" diye konuştu.

"Diğer taraftan, maazallah milletin başına gelebilecek bir olumsuzluktan nemalanma peşinde koşan muhalefet de son günlerde ısrarla, yalanlarla, düzmece tiyatrolarla gurur tablomuz olan yurtlarımızla ilgili provokasyon peşinde koşmaktadır" diyen Kavuncu, "Bu hizmetleri sabote etmek, gençlerimizi istismar ederek kamuoyunu yanıltmak için bazı eylemlerin sahnelediğini müşahede etmekteyiz. İstanbul'da "Barınamıyoruz" eylemlerine katılanların barınmayla ilgili bir sorunu olmadığı resmi kurumlarca tespit edilmiştir. Eylemlere 127 kişinin katıldığı, 73 inin İstanbul'da zaten ikamet ettiği barınmayla ilgili sorunu olmadığı, 28'nin başka illerdeki üniversitelerde okuduğu, 12'sinin ikametinin il dışında olduğu, 8'inin üniversiteye kaydının olmadığı, 5'inin üniversite mezunu olduğu ve birçoğunun yurt başvurusu olmadığı gerçekleri milletimizle paylaşılmıştır. CHP lideri Kılıçtaroğlu'nun olmayan yurt sorununu bir yılda çözerim dediği dakikalarda; İBB'nin 2018 yılında yapımına başladığı 1875 kişilik yurt projesinin CHP'li İmamoğlu tarafından askıya alındığı ortaya çıkmıştır. Fütursuzca bir birlerinden dahi haberi olmayanların mumları anında sönmüştür" ifadelerini kullandı.

Hiçbir gencin mağdur olmaması için bütün valiler, belediye başkanlarının seferber olduğunu anlatan Kavuncu, "Her öğrencimiz, hükümetimizin ve devletimizin güvencesi altında. Bu güne kadar 403 bin öğrencimiz yurtlara yerleşmiş, ek yerleştirmeler de devam etmektedir. Bakanlığımız talebin yoğun olduğu illerde yeni yurtları açma çalışmalarını sürdürmektedir. Kimsenin bin bir emek, özveri ve gayretle inşa ettiğimiz eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini yalanlarla baltalamasına ve gençlerle aramıza girmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Çorum'da ilimizde de üniversite öğrencilerimiz açısından hiçbir barınma sorunumuz yoktur. Ak Parti öncesi ilimizde sadece 1000 olan yurt kapasitesi, şu an 6100 kapasite altı kat artışla beş yıldızlı otel konforundaki yurtlarımız, kyk personelimiz, gerek pandemi dönemindeki, ve gerekse eğitim öğretim dönemindeki fedakar çalışmalarıyla sevgili öğrencilerimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek nitelikte hizmetlerine devam etmektedir. Yüz yıldır gözyaşından, zulümden, yalandan beslenen çukur zihniyetin yöntemlerini milletçe biz çok iyi biliyoruz. Gençlerimiz, aziz milletimiz bütün her şeyin farkındadır. Bir tarafta geleceğin güçlü Türkiye'sini gençlerle birlikte inşa eden Cumhurbaşkanımızın dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji organizasyonu TEKNOFEST' te gençlerimize, geleceğimize vizyon çizerken, diğer tarafta yalandan başka hiçbir sermayesi olmayanların tezviratlarıyla karşılaşıyoruz. Onlar yalan, algı siyasetine devam etsinler, aziz milletimiz her şeyin farkındadır. Biz yeni, yeniden büyük Türkiye yolunda aziz milletimiz için hizmet üretmeye, hizmet siyasetine devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM