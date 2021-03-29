AK Partili Hamza Dağ "Kürşat Ayvatoğlu üzerinden size operasyon mu yapıldı?" sorusuna net cevap vermedi

Konuk olduğu programda kokain kullanırken görüntülenen ve danışmanı olduğu öne sürülen Kürşat Ayvatoğlu hakkında değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Size yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlarken, bu konuda bir bilgisinin bulunmadığını dile getirdi.

AK Parti Genel Merkezi'nde büro görevlisi olarak çalışan Kürşat Ayvatoğlu, uyuşturucu temin etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Lüks aracında kokain kullanırken görüntülenen Ayvatoğlu gündemden düşmezken, ortaya da birçok iddia atıldı.

"YAKIN ÇALIŞMA EKİBİMDE DEĞİL"

Önce, Kürşat Ayvatoğlu'nun AK Parti İzmir milletvekili Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu öne sürüldü. Dağ bu iddiaları ilk gün bir paylaşım yaparak yalanladı. Bugünse CNN Türk'ün sorularını yanıtlayan milletvekili, konuya ilişkin soruları yanıtladı.Ayvatoğlu'nun genel merkezde çalıştığını, yakın ekibi içerisinde çalışan biri olmadığını belirten Dağ, "İfadelere bakılırsa kendi içlerindeki mesele, arkadaşları ile ilgili konu. Olaydan haberdar olur olmaz ki bu sosyal medyadan değil, başka yerden ayrıca bize gelmiş olsaydı direkt olarak bu kişinin işine yine son verirdik. Bunda bir gram tereddüt edebilecek bir durum partimizde siyaset yapan hiçbir kişide söz konusu olamaz. Bu benim için de diğer genel başkan yardımcılarımız için de geçerli. Diğer taraftan hukuki bir süreç söz konusu olduğu için, yargıyla alakalı boyutta, emniyetle ile ilgili işlemler de devam etti ki halen takip ediyoruz. Ben bunu bizzat takip edeceğimi ifade ettim. Bizzat takibini bakanlıklarımız üzerinden yapıyoruz." dedi.

Açıklamalarını sürdüren Hamza Dağ, kendisine yöneltilen "Size yönelik bir operasyon olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu ise bu konuda bir bilgisinin bulunmadığını dile getirerek geçiştirdi.