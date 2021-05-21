AK Partili Günay: "İnönü Bal Ormanı meyvelerini vermeye başladı"
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AK Partili Günay: "İnönü Bal Ormanı meyvelerini vermeye başladı"

AK Partili Günay: 'İnönü Bal Ormanı meyvelerini vermeye başladı'
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 2019 yılında İnönü ilçesinde yapımına başlanan bal ormanının meyvelerini vermeye başladığını bildirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 2019 yılında İnönü ilçesinde yapımına başlanan bal ormanının meyvelerini vermeye başladığını bildirdi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl İnönü Bal Orman Ağaçlandırma Projesi sahasında incelemelerde bulunup, İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ile ıhlamur fidanları diktiğini anımsattı.

Aradan geçen zamanda İnönü Bal Ormanı'nın meyvelerini vermeye başladığını ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"İnönü Bal Ormanı'na ilk etapta 200 kovan yerleştirilmiş durumda. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek plan doğrultusunda alana 10 bin kovan yerleştirilmesi planlanıyor. İlçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak projede arıcılar yer talep etmek için sıraya girmiş. Bu projenin başarılı olması bir tesadüf değil. Bal verim kalitesi yüksek ağaçlarının yanı sıra arıcıların her türlü ihtiyacı düşünülmüş, alana kovan koyma yeri, arı sağım evi ve arıcıların kalacakları kulübeler de inşa edilmiş, arıların su ihtiyacını karşılamak üzere damlama yöntemi ile su tesisatı tesis edilme çalışmaları devam ermektedir. Demek ki hiçbir şey hedef olarak belirlenince ve çalışınca, hayal olarak kalmıyor."

Günay, projeyi gerçekleştiren İnönü Belediye Başkanı Bozkurt ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Temel'e teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozkurt ise Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü ile bal ormanı projesi kapsamında 421 dekarlık alanda 2019 yılının sonbaharında 12 bin fidan diktiklerini hatırlattı.

Fidanların bal verimliliği yüksek arıların uzun süre konaklamalarını sağlayacak çeşitlerden seçildiğini belirten Bozkurt, şöyle devam etti:

"Ayrıca bölgede arıcılar için kovan koyma yeri, arı sağım evi ve kameriye yapıldı. Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğünce 3 yıl bakımı yapılacak olan bal ormanını arıcıların doğrudan kullanımına açma aşamasına geldik. İlçeye yakın olan Kütahya, Afyonkarahisar gibi illerin yanı sıra Antalya gibi uzak illerden de arıcılardan ilçede bal üretmek için büyük bir talep var."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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