AK Partili eski vekil, 'İmamoğlu'nu ben şikayet ettim' diyen Ufuk Akçekaya'yı ifşa etti: Babama 400 bin TL borç taktı

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AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'yı, babasına ait işyerinden borcunu ödemediği için icrayla çıkardığını söyledi. Gündeş, 400 bin liralık kirayı isteyince Akçekaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğrafını göndererek "oturmaya devam edeceğim" dediğini ifade etti.

AK Parti'den 24. Dönem Kayseri Milletvekili olan ancak 2019 yılında sosyal medya hesabından Suriyeliler ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle partiden ihraç edilen Prof. Dr. Pelin Gündeş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu türbede elleri arkada yürüdüğü için CİMER'e şikayet ettiği açıklamasıyla gündeme gelen Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

KİRALARI ÖDEMEMİŞ

Gündeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Akçekaya'nın babasına ait 2 katlı işyerini kiraladığını ancak kira ödemediğini belirtti.

"BANA TAYYİP BEYLE OLAN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİ"

Ufuk Akçekaya'nın dersane açmak için babasına ait iş yerini kiraladığını dile getiren Prof. Dr. Pelin Gündeş, "Ekrem İmamoğlu'nu şikayet eden Ufuk Akçekaya, Final dersanesi açmak için babamın 2 katlı dükkanını kiralamış. Babama 400 bin TL kira borcu takmış. Geçen yaz haberim oldu. Bana Tayyip Beyle fotosunu göndererek oturmaya devam edeceğini söyledi. Derhal icraya verip haciz yaptırdım. Üstünde tek kuruşu veya malı çıkmadı. Sonradan öğrendim ki başka illerde de okul açarak öğretmenlere maaşlarını vermemiş. Velilere paralarını iade etmemiş. Alacağımızı da alamadık. Tam bir cezasızlık var. Ekrem İmamoğlu'na elleri arkasında yürüyor diye soruşturma açacağınıza. Piyasaya böyle seri şekilde borç takan adamları cezalandırın. Babam tabii Kabataş Mezunu, Münih Teknik Üniversitesi'nde okumuş naif bir İstanbul beyefendisi olduğu için iş bu raddeye gelmiş. Benim haberim olunca derhal attım adamı icra yoluyla!" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN VE VELİLERLE İLGİLİ DE BENZER KONULAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Akçekaya ayrıca, sahibi olduğu özel eğitim kurumlarında öğretmen maaşlarını ve parasını geri isteyen velilere ödeme yapmadığı haberleriyle gündeme gelmişti.