AK Partili Canbey: "Ayvalık ve Gömeç'te doğalgaz için sona yaklaştık"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık ve Gömeç ilçelerine doğalgaz boru hattı inşaatında sona yaklaşıldığını söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık ve Gömeç ilçelerine doğalgaz boru hattı inşaatında sona yaklaşıldığını söyledi.

1 Eylül 2021 tarihli Resmi gazetede konuyla alakalı Cumhurbaşkanı kararı yayımlandığını söyleyen Milletvekili Mustafa Canbey, "Her adımını sabırla ve istikrarla takip ettiğimiz Ayvalık ve Gömeç ilçelerimize doğalgaz gelmesi konusunda, Cumhurbaşkanımız müjdeli haberi verdi. Doğalgaz boru hattının gerçekleşmesi için Burhaniye'den başlayıp, Gömeç ve Ayvalık'a devam eden güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı maksadıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların acele kamulaştırılması kararı Resmi gazetede yayımlandı. Ayvalık ve Gömeç ilçelerimizi doğalgaza kavuşturmamıza çok az kaldı" ifadelerini kullandı.

Sürecin başından sonuna takipçisi olduklarının altını çizen Mustafa Canbey, doğalgazın rahatlığını ve konforunu Ayvalık ve Gömeç ile en yakın zamanda buluşturacaklarının altını çizdi. "AK Parti olarak hizmet siyaseti yapıyoruz" diyen Mustafa Canbey, "Bizim siyaset anlayışımız millete hizmet siyasetidir. İcraat siyasetidir. Boş sözlerle siyaset yaptıklarını zannedenler partimizin icraatlarını izlemeye devam etsin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı