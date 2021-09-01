AK Partili Canbey: "Ayvalık ve Gömeç'te doğalgaz için sona yaklaştık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Partili Canbey: "Ayvalık ve Gömeç'te doğalgaz için sona yaklaştık"

AK Partili Canbey: 'Ayvalık ve Gömeç'te doğalgaz için sona yaklaştık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık ve Gömeç ilçelerine doğalgaz boru hattı inşaatında sona yaklaşıldığını söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Ayvalık ve Gömeç ilçelerine doğalgaz boru hattı inşaatında sona yaklaşıldığını söyledi.

1 Eylül 2021 tarihli Resmi gazetede konuyla alakalı Cumhurbaşkanı kararı yayımlandığını söyleyen Milletvekili Mustafa Canbey, "Her adımını sabırla ve istikrarla takip ettiğimiz Ayvalık ve Gömeç ilçelerimize doğalgaz gelmesi konusunda, Cumhurbaşkanımız müjdeli haberi verdi. Doğalgaz boru hattının gerçekleşmesi için Burhaniye'den başlayıp, Gömeç ve Ayvalık'a devam eden güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı maksadıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların acele kamulaştırılması kararı Resmi gazetede yayımlandı. Ayvalık ve Gömeç ilçelerimizi doğalgaza kavuşturmamıza çok az kaldı" ifadelerini kullandı.

Sürecin başından sonuna takipçisi olduklarının altını çizen Mustafa Canbey, doğalgazın rahatlığını ve konforunu Ayvalık ve Gömeç ile en yakın zamanda buluşturacaklarının altını çizdi. "AK Parti olarak hizmet siyaseti yapıyoruz" diyen Mustafa Canbey, "Bizim siyaset anlayışımız millete hizmet siyasetidir. İcraat siyasetidir. Boş sözlerle siyaset yaptıklarını zannedenler partimizin icraatlarını izlemeye devam etsin" dedi. - BALIKESİR

AK Partili Canbey: 'Ayvalık ve Gömeç'te doğalgaz için sona yaklaştık'
AK Partili Canbey: 'Ayvalık ve Gömeç'te doğalgaz için sona yaklaştık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Mansur Yavaş Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Ali Öztürk Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Partili Canbey: "Ayvalık ve Gömeç'te doğalgaz için sona yaklaştık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 17:14:52. #1.15#

title