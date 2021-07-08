AK Partili Çalık, Malatya'da esnafları ziyaret etti
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AK Partili Çalık, Malatya'da esnafları ziyaret etti

AK Partili Çalık, Malatya'da esnafları ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da İnönü Caddesindeki esnafları ziyaret etti.

Milletvekili Çalık, Malatya'da Sıtmapınarı ve İnönü Caddesindeki esnafları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kademeli normalleşme sürecinde yeni bir döneme giren esnaf ile sohbet eden Çalık, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Öznur Çalık, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla dafotoğraflar çektirdi. Çalık, kentte yaklaşık 10 bin esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemesinin yapıldığını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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