AK Partili Bülent Turan'dan Kürşat Ayvatoğlu öz eleştirisi: İşe alınması bizim kusurumuz

Lüks araçta uyuşturucu kullanırken görüntülenen eski AK Parti büro personeli Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan öz eleştiri yaptı. Ayvatoğlu'nun uç bir örnek olduğunu ve partisinin gerekenleri yaptığını, konuyu yargıya taşıdığına işaret eden Turan, "Partimizde bu kadar yanlışı olan bir kişinin bu kadar kolay, bu kadar tedbirsiz, bu kadar rahat işe girmesi, bizim kendi kusurumuz, kendi sorunumuz. Bunu da tartışmaz zorundayız" dedi.

AK Parti Grup BaşkanvekiliBülent Turan, lüks bir araçta uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıkan ve iki kez gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında konuştu.

BBC Türkçe'ye konuşan Turan, Ayvatoğlu ile ilgili olarak, "Bu kadar yanlış kişinin partimize kolaylıkla girmesi bizim kusurumuz" dedi.

"KÖTÜ ÖRNEKLER ÜZERİNDEN PARTİMİZ OKUMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

BBC Türkçe'nin Kürşat Ayvatoğlu üzerinde AK Parti'ye yönelik eleştirileri sorduğu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Birincisi, daha önceden bilinmesine rağmen, bunların kongreden sonra servis edilmesini, kongreden kaynaklı pozitif siyasi iklimi bozma çabası olarak değerlendiriyorum. Dediğiniz isimler çok uç, çok farklı, çok istisna isimler. AK Parti bu değil, bu olmaması lazım. Biz Yusuf diye ifade edilen evlatlarımızı, Ömer iddiası ortaya koyduğumuz insanları arayan bulan insanlarız. O örnekler hepimizi üzen hepimizi yoran, hepimizin dışladığı örnekler. Kaldı ki o örneklerin görüntüleri ortaya çıktığı andan itibaren, partimizin ilgili kurulları anında işine son verdi, yargıyı emniyeti göreve davet etti. Bırakın sahip çıkmayı aksine en hızlı şekilde cezalandırılsın, diye adımlar atıldı. O yüzden bu kötü örnekler üzerinden partimizi okumayı doğru bulmuyorum." dedi.

"BU KADAR RAHAT İŞE GİRMESİ BİZİM SORUNUMUZ"

Partilerinin 13 milyon üyesi olduğu söyleyen Turan,"İçimizde yanlışlar hatalı kişiler olacak. Mesele bu yanlışlar hatalar görüldüğünde AK Parti'nin nasıl tavır aldığı konusu. Eğer AK Parti bir gün gelir de 'Ben o Kürşat tarzı örneklerin olduğu yeri savunuyorum, meşru görüyorum sahip çıkıyorum' derse, ben de AK Parti'de yer almam. Mesele onlara ortaya çıktığında nasıl tavır aldığınız. Ama şunu da ekleyeyim. Ben milletvekiliyim, grup başkanvekiliyim. Bir memuru bile, yani devletin içerisindeki bir kişiyi bile ya da bir danışman alırken bile bir iki ay süren güvenlik soruşturması var. Bizim partimize bu kadar yanlışı olan bir kişinin bu kadar kolay, bu kadar tedbirsiz, bu kadar rahat işe girmesi, bizim kendi kusurumuz, kendi sorunumuz. Bunu da tartışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.