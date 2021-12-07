AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şayir'den meclis toplantısında çok konuşulacak sözler: Ne çok gay varmış

Kocaeli Dilovası Belediyesi aralık ayı meclis toplantısına AK Partili Belediye Başkanı Hamza Şayir'in sözleri damga vurdu.

"HALK EKMEK KUYRUĞUNA GİRİYOR"

Toplantıda, Dilovası'na yaptığı yatırımlardan bahseden Hamza Şayir'e Saadet Partisi Meclis Üyesi Turan Tekgül tepki göstererek, "Şu anda bu kadar müjdeyi veriyorsunuz ama insanlar Dilovası'nda aç, halk ekmek kuyruğuna giriyor. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz?" diye sordu.

"NE ÇOK GAY VARMIŞ"

Başkan Şayir ise Tekgül'ün sorusuna, Dilovası'ndan Kanada'ya göç edenler üzerinden cevap verdi. Şayir, "Dilovası'nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için 'biz gayız' diyorlar" dedi. Dilovası'nda 2020 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin kişinin Kanada'ya göç ettiği iddia ediliyordu.

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