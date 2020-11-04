AK Partili Belediye Başkanı Eşref Ünsal kimdir? Eşref Ünsal kaç yaşındadır? Eşref Ünsal vefat etti mi?

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinin belediye başkanı Eşref Ünsal yaşamını yitirdi. Peki Eşref Ünsal kimdir?

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesinin belediye başkanı Eşref Ünsal yaşamını yitirdi. Peki Eşref Ünsal kimdir?

EŞREF ÜNSAL KİMDİR?

Eşref Ünsal, 1973 doğumludur. 2014 Yerel Seçimler'inde kazandığı belediye başkanlığı görevi yapmaktaydı. Aynı zamanda İnşaat sektöründe çalışmaktaydı.

Eşref Ünsal, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkan Adayı olmuştur.

EŞREF ÜNSAL ÖLDÜ MÜ?

Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavisi devam eden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hayatını kaybetti.

Bir hafta önce Kovid-19'a yakalanan ve evde karantinada bulunan 47 yaşındaki Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal, dün durumunun ağırlaşması üzerine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Kronik rahatsızlıkları da olduğu öğrenilen Ünsal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Ünsal, 2015 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini yürütüyordu.