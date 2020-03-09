AK Partili Bekle: "Biz artık adı sporla anılan Roman gençliği istiyoruz"
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Cemal Bekle, AK Parti, İzmir, Güncel

AK Partili Bekle: "Biz artık adı sporla anılan Roman gençliği istiyoruz"

İzmir'in Konak ilçesinde öğrenim gören Şehit Fazıl Bey Orta Okulundaki Roman öğrenciler, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin de katılımı ile Bornova Gençlik Merkezini ziyaret etti.

09.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:42
AK Partili Bekle:

İzmir'in Konak ilçesinde öğrenim gören Şehit Fazıl Bey Orta Okulundaki Roman öğrenciler, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin de katılımı ile Bornova Gençlik Merkezini ziyaret etti. AK Partili Bekle, "Biz artık adı sporla anılan; futbol, yüzme, voleybol ve atletizm branşlarında başarılara imza atan bir Roman gençliği istiyoruz" dedi.


Tepecik'te öğrenim gören Şehit Fazıl Bey Orta Okulundaki Roman gençler, Bornova Gençlik Merkezine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de eşlik etti. Gençlerle yakından ilgilenen Bekle, müzik çalışmasına da katılıp öğrencilerle vakit geçirdi.


"Başarılara imza atan bir Roman gençliği istiyoruz"


Cemal Bekle, sporun, gençlerin ve çocukların fiziken ve ruhen gelişiminde önemli bir faktör olduğunu ifade etti. AK Partili Bekle, "Bugün gençlerimizin her türlü kötü alışkanlardan uzak durması amacıyla Gençlik Spor Bakanlığımıza ait merkezimize gençlerimize öncülük ederek getirdik. Biz artık adı sporla anılan; futbol, yüzme, voleybol ve atletizm branşlarında başarılara imza atan bir Roman gençliği istiyoruz. Burada görüyorum ki spor müdürlüğümüz, gençlerimize her türlü imkanı sağlamış. Kendi gençlik yıllarımızda bu olanakları üstelik ücretsiz bir şekilde biz görmedik; hatta açık söyleyeyim hayal dahi edemezdik. Bir kez daha her alanda olduğu gibi bu alanda da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizin nerelerden nerelere geldiğini hep beraber görüyoruz.


Hatıra fotoğrafıyla son bulan programa ayrıca; İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Nuammer Uslu, gençlik merkezlerinden sorumlu İl Şube Müdürü Ahmet Güncan da katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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