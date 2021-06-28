AK Partili başkanlar bir araya geldi
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AK Partili başkanlar bir araya geldi

AK Partili başkanlar bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te görev yapan AK Partili belediye başkanları bir araya gelerek, yapılacak hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Bilecik'te görev yapan AK Partili belediye başkanları bir araya gelerek, yapılacak hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Bayırköy Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin bir araya geldi. Heyete geçmiş dönem Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'da eşlik ederken, belediyeler yapılacak hizmetler hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

"Geriye kalacak sadece dostluklar

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirme yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Başkan arkadaşlarımızla bir araya gelerek geçmişin ve günümüzün güzel anlarını, hatıralarını, yaşanmışlıkların değerlendirdiler. Her biri birbirinden değerli başkanlarımız yaptıkları ile halkımızın gönlünde, kalbinde çok güzel yere sahipler. Allah hepsinden razı oldun,dostlukları daim olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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