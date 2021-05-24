AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği tweetler ortalığı karıştırdı! Gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti

AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Mert Nazmi Vizili, geçmişte partisini sert ifadelerle eleştirdiği tweetlerin ortaya çıkması sonrasında gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti. Ayrılığı Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla duyuran Vizili, "Bu davaya gönül vermiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde yürümekten şeref duyan biri olarak, ömrümün kalanını da elimden geldiğince bu davaya hizmetle geçireceğim" ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları İl Başkanlığına atanan Mert Nazmi Vizili'nin geçmiş tweetlerinde partisini sert bir şekilde eleştirdiği tweetler attığı ortaya çıktı.

AK PARTİ'YE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLERDE BULUNMUŞ

Vizili o tweetlerinin bazılarında "25 şehidimiz var gelip su işleri bakanı açıklama yapıyor. Nasıl bir ülkede yaşayıp nasıl bir hükümet tarafından yönetildiğimiz ortada" ifadelerini kullanıyordu.

İSTİFASINI TWITTER'DAN DUYURDU

Bir açıklama yapan Vizili, "Bu davaya gönül vermiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde yürümekten şeref duyan biri olarak, ömrümün kalanını da elimden geldiğince bu davaya hizmetle geçireceğim" diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Mert Nazmi Vizili.

İşte o açıklama:

"Kamuoyunun malumu olduğu üzere bir süredir geçmiş sosyal medya paylaşımlarım hakkında bir kampanya yürütülüyor. Yürütülen bu kampanyanın şahsıma verdiği zararı önemsemedim. Ancak bu kampanyanın şahsımı aşan bir şekilde partimizi yıpratmaya dönük bir hal alması dolayısıyla Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ayrılmayı partime duymuş olduğum sorumluluğumun bir gereği olarak görüyorum ve görevimden ayrılıyorum.

Bu davaya gönül vermiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde yürümekten şeref duyan biri olarak, ömrümün kalanını da elimden geldiğince bu davaya hizmetle geçireceğim.

Beraber yol yürüdüğümüz bütün kardeşlerime ve Genel Merkezimizde birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm Başkanlarıma teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun.

Kamuoyuna saygıyla bildiririm."