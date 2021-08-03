AK Partili Bakbak Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi
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AK Partili Bakbak Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi

AK Partili Bakbak Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kentin tarihi ve turistik mekanlarından olan Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi, esnafla görüştü.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, kentin tarihi ve turistik mekanlarından olan Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi, esnafla görüştü.

Bakbak, beraberindeki İŞKUR Gaziantep Müdürü Siraç Ekin, Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık ile Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi.

İşkur ve Bakırcılar ve Sedefçiler Odası işbirliğinde gerçekleştirilen bakır kursunda eğitim alan katılımcılarla buluşan Bakbak, bir süre sohbet etti.

Bakbak, eski Gaziantep evlerini bakırcılık mesleğinin yürütülmesi amacıyla atölyelere dönüştürüldüğünü söyledi.

Atölyede eğitim alarak mesleki tecrübe kazanan kadınların kendi işletmelerini kurduklarına dikkati çeken Bakbak, "Bakır ve sedefçilik, Gaziantep'in kültürünü yansıtıyor. Kentimizde özellikle mutfak malzemeleri bakırdan yapılan malzemelerdir. Bakır, artık yurt dışına satışı yapılıyor. Özellikle Kazakistan ve Ürdün'e yoğun bakır ürünleri gönderiliyor. Yoğun talep var." diye konuştu.

Hem bakırcılığın hem de sedefin geçmişte erkeklerin yaptığına işaret eden Bakbak, "Bugün bu algının yıkıldığını görüyoruz. Kadınlar da bakır ve sedefe önem gösteriyor. Kurslara katılıyor. Çok becerikli olduklarını gözlemledik." dedi.

AK Partili Bakbak Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi
AK Partili Bakbak Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi
AK Partili Bakbak Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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AK Partili Bakbak Bakırcılar Çarşısı'nı gezdi - Haberler
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