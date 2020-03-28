AK Partili Ay: "'Ceyhan'daki YSK kararı hukuki bir karardır"
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Yüksek Seçim Kurulu, Kadir Aydar, Ceyhan, Politika

AK Partili Ay: "'Ceyhan'daki YSK kararı hukuki bir karardır"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, YSK tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasının iptal etmesinin hukuki bir karar olduğunu söyledi.

28.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:28
AK Partili Ay:

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, YSK tarafından Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasının iptal etmesinin hukuki bir karar olduğunu söyledi.

Bir radyo programına canlı bağlanan Ay, geçtiğimiz günlerde mazbatası YSK tarafından iptal edilen CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kararın hukuki olduğunu belirten Ay, hukukun alanına giren bir konunun sürekli farklı bir mecraya çekilmesini hayretle izlediğini söyledi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğundan bahseden Başkan Ay, daha sonra şunları söyledi:

"Her şeyden önce işin tanımlamasını doğru yapmamız lazım. Türkiye bir hukuk devleti. Bütün şahıslar makamlar, kurumlar ve yöneticiler hukuk çerçevesinde hukukun kendilerine tanıdığı haklar çerçevesinde işlem yaparlar. Hukukun tanımadığı, hukukun ön görmediği, hukukun tasvip etmediği hiçbir şekilde yöneticilerin pozisyon alması, yöneticiliklerini devam ettirmesi beklenebilir bir davranış değil. Biz sadece ve sadece hukukun bize tanıdığı imkanlar çerçevesinde işlemlerimizi yapabiliriz."

"YSK açıkladığında olayın iç yüzünü öğreneceğiz"

Mazbata iptalini 'Siyasi darbe' olarak adlandıran muhalefete de yüklenen Ay, "Şimdi burada hukukun alanına giren bir konuyu 'Siyasi darbedir. Siyaseten bizi alaşağı etmek istiyorlar. Siyasi rakiplerimiz bizi çekemiyorlar. Siyasi rakiplerimiz bize kumpas kurdular' diyerek işin sürekli farklı bir mecraya çekilmesini ben hayretle izliyorum. Bu durumun kabul edilebilir bir tarafı söz konusu değil.

Tabi biz YSK'nın gerekçeli kararını görmedik. YSK'nın hangi gerekçelerle mazbatanın iptaline karar verdiğini Bilmiyoruz. Kısa karardan anlaşılmadığı için gerekçeli kararı görmemiz lazım. Bu gerekçeli kararı YSK açıkladığında tüm unsurları ile bu olayın iç yüzünü öğrenmiş olacağız" diye konuştu.

"CHP'nin konuyu irdelemesi lazım"

CHP'nin Kadir Aydar'ı aday göstermesini de değerlendiren Ay, "Bir insana bir ceza verildiğinde mahkeme kararında eğer ilgili kişi memnu haklardan yasaklı hale gelmiş ise bu kişi cezanın infazı bittikten sonra yasal süreler de gözetilmek suretiyle memnun haklardan yasaklı olma durumunun ortadan kaldırılması için aynı mahkemeden bir ek karar almak sureti ile memnu hakların iadesini alması lazım. Memnu hakların iadesini, kullanma hakkının iadesini aldığında bu kişinin seçilme yeterliliği ile ilgili ortada herhangi bir engel kalmıyor. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu sayısız kararlar var. Şimdi memnu hakları iade edilmeden seçime giren veya seçime girdirilen bir şahıs kendi partisinin konusu olmayıp ta nasıl siyaseten rakip partinin konusu haline geliyor. Bunu anlamış değilim. Yani bir başka deyişle memnu hakların iadesi kararını almamış olup, seçimlere sokulan, seçimlere giren bir arkadaşın burada siyaseten bir ahlak veya siyaseten hukuki bir doğruluk noktasında bir konuya oturtuyorsak bunun öncelikle CHP'nin bu konuyu irdelemesi lazım" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Manşet

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