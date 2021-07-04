AK Partili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da sel bölgesinde yaraların sarılacağını söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün meydana gelen selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde dün meydana gelen selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yavuz, beraberinde AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar ile Demiraçma ve Alandere mahallelerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Esnafa ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede hummalı bir çalışma yapıldığını söyledi.

Ekiplerin yoğun gayretle temizlik çalışmasını sürdürdüğünü, evlerin çamur dolduğunu belirten Yavuz, "Hayvanlar yer yer telef olmuş, yer yer zor şartlarda kurtarılmış ama Allah'a hamdolsun insan kaybı söz konusu değil. Mala ve hayvana gelen bir zarar var ama devletimizin bütün imkanları burada." dedi.

Yavuz, ekiplerin ellerinden geleni yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Cana zarar gelmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Yavuz, "Devletimiz yaraları sarmak üzere de elinden geleni yapacaktır. Demiraçma başta olmak üzere etkilenen her bir hemşehrimize geçmiş olsun diyoruz, Allah bu tür afetlerden bütün insanımızı korusun diye Rabbimizden temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz, hasar tespit çalışmalarının da yapıldığını aktardı.

El birliği içinde devlet, millet, belediye ve kurumların yapılması gereken ne varsa yerine getireceğini vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu tür afetlerden ders çıkaracağız, bize düşen sorumluluğa uygun davranışlar sergileyeceğiz. Afetin ne zaman geleceği belli olmuyor, ona göre de doğru bir şekilde yapılaşmayı da yapıp daha önce her ne kadar burada dere ıslahları yapılmış olsa da beklenmeyen büyük afetlerde maalesef bunların önüne geçilemiyor. İnşallah bir daha olmaz, temennimiz o. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz