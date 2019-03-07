Ak Partili Aday Ali Kaya'nın Proje Tanıtımına Yoğun İlgi

AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya öğretmenevinde düzenlediği proje tanıtımına yoğun bir katılım gerçekleşti.

Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevindeki proje tanıtım programına AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Mehmet Sarı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Karabük Milletvekilli Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu'da AK Parti sancağının dalgalanmaya devam edeceğini ve 31 Mart seçimlerinden başarı ile çıkacaklarını ifade ederek Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya'ya desteklerini belirtti.

"Siyasi parti ayrımı yapmaksızın hizmetlerimiz devam edecek"

Programda konuşan AK Parti Safranbolu Belediye Başkan Adayı Ali Kaya, seçimden önce veya sonra Safranbolulu vatandaşları kucaklamaya devam edeceklerini belirterek, "Sadece seçim zamanında boy göstermiyoruz. Kendi alanımızla ilgili olmayan konulara tevessül etmiyoruz. AK Partinin başarısının nerden geldiğini anlamayan zihniyetler bunu artık anlamak için 31 Mart akşamı sandığa gömülecek. AK Partimiz 31 Mart akşamından sonra davamız her zaman gönlümüzde olmak kaydıyla tüm Safranbolu hemşehrilerimize bugün olduğu gibi hizmetlerimize devam edeceğiz. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın hizmetlerimiz devam edecek. Tüm Safranbolu halkını kucaklamak için 31 Mart akşamına hazırlanıyoruz ve hizmete talibiz" dedi.

"Damacana tadında ilk defa suyunuz akacak"

Projeleri hazırlarken kopyala yapıştır yöntemi ile hazırlamadığını ifade eden Kaya, "İlgili bölge müdürlüklerimizle, genel müdürlüklerimizle, milletvekillerimizin destekleri ile yol yürümeye çalıştık. Safranbolu'da 199 kilometre yeraltında içme suyu şebekesi var. Şuanda hizar kaynağında doğal bir kaçağımız var. Zamanında yaptığımız bağlantı şuanda hizar kaynağının tamamının kapasitesini karşılayacak bir bağlantı değil. Evlerimizdeki içme suyunun 3'te 1'i hizardaki kayıp. Bunun yaklaşık 3'te 1'i de Safranbolunun ihtiyacını karşılamayan eski borulardan mütevellit kaçak. İçme suyu şebeke yenileme hattı projesi 15 milyon Avro'dur. Bugün merkezi hükümetin desteğini almayan bir belediyenin bu projeyi yapması mümkün değil. Yeni dönemde içme suyu şebeke yenileme hattı projesinin 2 yılda hayata geçeceğini düşündüğüm bir projedir. Yaklaşık 200 kilometre içme suyu şebekesinin değişimi ile birlikte Safranbolu'da evlerinizde damacana tadında ilk defa suyunuz akacak. Yaklaşık aylık 150 TL tasarruf sağlanacak" diye konuştu.

"Türkiye'de ilk defa kristal köprü Safranbolu'da kurulacak"

Kaya "Türkiye'de ilk defa kristal köprü kurulacak o da ilçemiz Safranbolu'da olacak. Köprüdüzce Kanyonunun artık hizmete, görülmeye ihtiyacı var. Düzce Kanyonu dünyada sıralık kanyonlardan biridir ve buradaki iki kanyonun ucunu birbirine bağlama suretiyle belki çılgınca Bungee jumpinglerin yapılacağı ve yap işlet devretçilerin seve seve kabul edeceği bir projedir. Özel idaremizde ihaleye çıkararak bize destek vermek suretiyle yapacağımız cam köprümüz yeni cazibe merkezlerimizden biri olacaktır. Safranbolumuz'a hayırlı olsun" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA