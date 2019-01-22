- AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy, kağıt fabrikası çalışanlarıyla bir araya geldi

Arısoy, "Zeytinburnu'nda çöp artık mesele olmaktan çıktı"

İSTANBUL - AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ilçede faaliyet gösteren kağıt fabrikası çalışanlarıyla bir araya geldi. 1999'da Zeytinburnu'nda çöpleri toplamaktan aciz bir belediye tablosu olduğunu belirten Arısoy, çöp meselesinin ortadan kalktığını dile getirdi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmalarına hız kazandıran AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, İstanbul Yozgat Kağıt Fabrikasını ziyaret etti. Arısoy, ziyarette fabrika sahibi Bilal Şahin ve fabrika çalışanlarıyla bir araya geldi. Fabrika çalışanların sorularını yanıtlayan Arısoy, dua ve desteklerini beklediğini ifade etti.

"Zeytinburnu'nda çöp artık mesele olmaktan çıktı"

Arısoy, "1999'da devraldığımızda çöpleri toplamaktan aciz bir belediye tablosu vardı. Süpürgeciyi görene aşk olsun. Çünkü yoktu. Sokak süpürmek gibi bir kültür yoktu. Ben ayrıldıktan sonra yapılan bütün araştırmalara baktım. İlçe belediyesinin en temel görevi çöp toplamaktır. Birinci sıraya bunu yazarsınız. Burada yüzde 85 başarı var. Bu bizim AK Parti kadrolarının belediyecilik konusunda ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyan bir husustur. Temel değerlerimizin tamamı yerine gelmiş durumda. Çöp artık mesele olmaktan çıktı" dedi.

"AK Parti belediye başkanlarının rakibi yine başka bir AK Parti belediye başkanıdır"

Arısoy, "Biz burada 20 yıllık başarılı bir belediye yönetiminden sonra bu çıtayı daha yükseltmek üzere yola çıktık. AK Parti belediye başkanlarının rakibi yine başka bir AK Parti belediye başkanıdır. İnşallah bu 4 yılda Zeytinburnu'nda edindiğimiz tecrübeyle bu çıtayı sizin de sayenizde daha yukarıya, burada yaşayan insanların memnuniyet düzeylerini, yaşam kalitesini daha da arttıran bir faaliyet ortaya koymak nasip olur. Bunu hep birlikte başaracağız" dedi.

Kaynak: İHA