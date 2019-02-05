AK Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık : "Yomra'nın Ortak Adayıyım"

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde mahalle sakinlerini ziyaret eden İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, kendi menfaati için değil Yomra'nın menfaati için çıkıp aday olduğunu belirterek "Ben siyasetçi değilim. Yomra'nın modern bir kent halini almasını isteyenlerin ortak adayıyım" dedi.

Değerlendirmesinde Yomra'nın her açıdan geri bırakıldığını belirten Bıyık, Yomra'da yapılmayanları yapmakla kalmayıp ilçeyi örnek şehir haline getirmek için göreve talip olduğunu kaydetti. Bıyık, "Benim derdim asla siyaset değildir. Siyaset adına aday olmadım. Siyasetçi değilim, Yomra'nın modern bir kent halini almasını isteyenlerin ortak adayıyım" diye konuştu.

"Yomra'yı parklarla, yürüyüş yollarıyla, pırıl pırıl, ışıl ışıl caddelerle donatacağız" diyen Bıyık "Yomra'nın çocukları park görmeden büyüyor. Yomralı gençler evlendiklerinde fotoğraf çekilebilmek için başka ilçelere gidiyor. Yomra'nın merkezinde kırsalına hiçbir alanı olması gereken halde değil. Siyaset yaparak bir ilçeyi ihya edemezsiniz. Yomra için akılcı projeler üretip belediye-vatandaş işbirliği ile gece gündüz çalışmak gerekiyor. Yomra için hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Uzun yıllardır yatırım alamayan ilçemizi görenlerin hayranlık duyduğu bir şehir haline getireceğiz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA