AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz Hadim'de

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Hadim Belediyesini ziyaret etti.

İlçeye gelişinde Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar, meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Yanılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye tarafından hizmete sunulan Hadim Belediye Otelini de inceleyen Yanılmaz, başkan Hadimioğlu'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hadimioğlu da Yanılmaz'ı ilçelerinde ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, yeni yatırım ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ziyarette Yanılmaz'a, AK Parti Konya il başkan yardımcıları Gökhan Taşkıran, Selçuk Mehmet Türkmenoğlu, AK Parti Hadim Kadın Kolları Başkanı Ayşenur Adıyaman, Gençlik Kolları Başkanı Emre Ünal ve meclis üyeleri eşlik etti.