AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'teki konuşması sonrası kendisine yönelik başörtüsü saldırılarına yanıt verdi AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te kadın cinayetleri nedeniyle HDP'lilerin AK Parti'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdiği sözlerin ardından özellikle sosyal medyadan başörtüsüne yönelik hakaretlerin sürdüğünü ifade etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin "kadına şiddetin araştırılması" konusunda verdiği araştırma önergesi konuşulurken HDP'li ile AK Partili kadın vekiller arasında çıkan tartışmada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin HDP'den gelen eleştirilere yanıt verdiği konuşma sonrası sosyal medyadan Zengin özelinde başörtüsü hakkında paylaşımlar yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili bu paylaşımların başörtüsüne yönelik çekememezliğin bir sonucu olduğunu belirtti.

"AK PARTİ'Yİ İNŞA EDEN KADINLARDIR"

Özlem Zengin Meclis'teki şunları söyledi: "Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye'de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti'yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz.

"HDP, KADINLARI BİZDEN DAHA FAZLA SAVUNACAK SON PARTİDİR"

Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye'de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis'te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir."

ZENGİN SÖZLERİNE TEPKİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sözleri nedeniyle sosyal medyadan gelen tepkileri paylaştı.

"NEFRET SUÇUNUN RESMİDİR"

Zengin, bu paylaşımların ardından ise haber7'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün gece Meclis'te kadın hakları konuşuluyor, benim söylediğim kadın dernekleri üzerinden terörü meşrulaştırmazsınız. Tabii bunun neticesinde olay nereye geliyor? Başörtüsü düşmanlığına. Dünden beri sosyal medyada başörtüsü üzerinden şahsıma saldırıyorlar. Bu zihniyet hiç bitmeyecek.

Twitter hesabından ise yaptığı paylaşımda "İster Köyde İster F-35 kokpitinde İster Okulda çarşıda evde İsterse Meclis'te Hilafsız Başörtüsü "Başörtüsüdür". Sadece bir gerçeğin tespiti üzerine yazılanlarsa 'Nefret Suçunun' resmidir. Ve 1000 yıl sürecek iddiasıyla bu suçu işleyen kafa mıh gibi aynı yerindedir" ifadelerini kullandı.