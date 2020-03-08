AK Parti Yazıhan ilçe başkanı yeniden Veysel Ateş oldu
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AK Parti Yazıhan ilçe başkanı yeniden Veysel Ateş oldu

AK Parti Yazıhan 7. olağan ilçe kongresi gerçekleşti.

08.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:04
AK Parti Yazıhan ilçe başkanı yeniden Veysel Ateş oldu

AK Parti Yazıhan 7. olağan ilçe kongresi gerçekleşti. Kongrede başkanlığa tekrar Veysel Ateş seçildi.


AK Parti Yazıhan 7. olağan ilçe kongresine, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt ilçe Başkanı Muhammet Yalçınkaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, partinin ilçe teşkilatı ve kalabalık partililer katıldı.


AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, kongrede yaptığı konuşmada, "Türkiye son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bir yandan depremler, diğer yandan İdlib operasyonu ve şehitlerimiz vardı" diyerek, Suriye meselesine temas etti.


"Suriye'de ne işimiz var" diye soranlara cevap veren Tüfenkci, "Biz, keyfimizden değil, zorunluluktan oradayız. Terör örgütleri silinene kadar biz orada olacağız, kimse kusura bakmasın. Suriye üzerinde oynanan hesap, Türkiye üzerinden oynana hesap var. Bu hesapları bozacağız Allah'ın izniyle" ifadelerini kullandı.


Bir yandan terörle mücadele ederken, diğer yandan ekonomiyi de asla ihmal etmediklerine dikkat çeken Tüfenkci, "Enflasyon ve faizler düşmeye devam ediyor" dedi.


"Topraksız sera organize sanayisini Yazıhan da kuruyoruz"


Yazıhan ilçesine yapılan hizmetleri de dile getiren Tüfenkci, "Topraksız sera organize sanayisini Yazıhan da kuruyoruz. Bu da ilçenin kalkınmasına ve istihdama sebep olacak. Yazıhan 2 yıl sonra çok farklı bir Yazıhan olacak. İşimiz hizmet, gücümüz millet" şeklinde konuştu.


Milletvekili Ahmet Çakır ise, AK Parti iktidarlarının yaptığı hizmetlerden söz ederek, kongrenin hayırlı olmasını temennisinde bulundu. Çakır, Biz komşu ülkeden bize saldıran terör örgütlerine imkan vermeyeceğiz. Dış güçlerin maşası olan terör örgütlerine sınırımızın yakınındaki faaliyetlerine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de konuşmasında, yapılan hizmetlerden söz etti.


AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, da konuşmasına, "Güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanlığına seçilen Veysel Ateş ve yönetimine başarılar diliyorum" dedi.


Koca, "Yazıhan ilçesi, AK Parti ile makus talihini yendi. Müreffeh bir ilçe oldu. Yazıhan ve Malatya'da da cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha aydınlık yollara birlikte gideceğiz. Tarım ve sera organize sanayi bölgesi ile Yazıhan daha da gelişecektir. Malatya'da partizanca davranıldığını iddia edenler var. İspat etmezseniz, siz müfterisiniz. Biz onlara aldırmadan, hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.


Konuşmalardan sonra, AK Parti Malatya'nın Yazıhan ilçe seçimi sonucu başkanlığı tekrar Veysel Ateş seçildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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