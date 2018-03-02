AK Parti ve MHP'den Afrin İçin Bayrak Seferberliği

Dursunbey Belediyesi, AK Parti Dursunbey İlçe Başkanlığı ve MHP Dursunbey İlçe Başkanlığı Afrin'de devam eden terör mücadelesinde Mehmetçiğe destek olmak amacı ile birlik olarak ilçede bayrak asma seferberliği başlattı.

Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, MHP İlçe Başkan vekili Burhan Yıldız, Türk Ordusunun Afrin Operasyonuna destek olmak için ilçedeki esnaflara Türk Bayrağı dağıttı.

Birlik ve beraberliğin vurgulandığı bayrak dağıtım programında esnafları ziyaret eden heyet Afrin'de devam eden operasyona destek vermek amacı ile Bayrak asma seferberliği başlattıklarını esnaflara söyledi. Esnaflara Ay Yıldızlı bayrağı teslim eden AK Parti ve MHP'li yöneticiler bayrakların operasyonlar son buluncaya kadar asılı kalmasını rica ettiler. AK Parti Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve MHP Kadın ve Gençlik Kollarının destek verdiği programa Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti.

Bayrak dağıtımı ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan bu kritik önemde birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile bağımsızlığın sembolü olan Türk Bayrağını dağıttıklarını söyledi. Başkan Bahçavan; "Bugün AK parti İlçe teşkilatı, MHP İlçe teşkilatı ile birlikte esnaflarımızı dolaşıyoruz. Tüm Dursunbey merkez ve kırsal mahallelerimizde ki esnaflarımıza Bayraklarımızı ulaştıracağız" dedi. Konu hakkında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali ise; "Böyle anlamlı bir günde, Mehmetçiğimizin, Aslanlarımızın yurt dışında destanlar yazdığı bir günde, bizde burada bir farkındalık yaratmak aynı zamanda yüreğimizin Afrinde attığını belirtmek amacı ile böyle bir etkinliğe Belediyemiz ve MHP ile karar verdik. Bunun bilincimizi daha üst düzeylere çıkaracağından şüphem yok. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. MHP İlçe başkan vekili Burhan Yıldız ise; "Dursunbey Belediyesi, AK Parti İlçe Başkanlığı ve MHP İlçe Başkanlığı olarak Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara dur demek amacı ile birlikteliğimizi gösterdik. Belediye Başkanıma, AK Parti İlçe Başkanımıza gösterdikleri hassasiyetten dolayı Milliyetçi hareket Partisi olarak teşekkür ediyoruz. Bölünmez Türkiye için Birlik zamanıdır ve bu birlik burada sergilenmiştir" dedi.

AK Parti ve MHP teşkilatları Afrin'e destek olmak amacı ile ilçe genelinde ki tüm esnaflara bayrak dağıtımını sürdürecek. - BALIKESİR