AK Parti Van Milletvekili Kayatürk: "Onun (Aydın Ahi) Tek Suçu Bu Bölgeye Hizmet Getiren AK Parti...

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, teröristlerce şehit edilen AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin, bölgenin gelişmesi için elinden geleni yapan bir kişi olduğunu söyledi.



Kayatürk, AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda, il, ilçe teşkilatı ve partililer Ahi'nin Boğazkesen Mahallesi'ndeki taziye evine giderek aileye başsağlığı diledi.



Kayatürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütünün sivil, savunmasız ve mazlumları hedef aldığını belirtti.



Terör örgütünün daha önce katlettiği insanlara çeşitli kılıflar uydurduğunu aktaran Kayatürk, şöyle konuştu:



"Şu anda açık ve net olan bir şey var: Terör örgütü savunmasız insanları öldürüyor. En son Aydın Ahi'yi kız çocuklarının yanındayken alıp götürdüler. Bu örgütün ne yaptığının açık ve net bir göstergesidir. Şunu bilmeleri gerekiyor. Devlet buraları boş bırakmıyor. Kamu düzenini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Aydın Ahi'nin taziyesinde devletin en üst düzeyinde olan insanlar vardı. İçişleri Bakanımız, eski bakanımız, Van milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız, garnizon komutanlarımız, kolordu komutanımız vardı. Bunlar devletin buralara ne kadar önem verdiğinin işaretidir."



-"Örgütün tükenip gideceği apaçık ortadadır"



Terör örgütünün yaptıklarını, masum insanları katletmesini halkın kabul etmediğini vurgulayan Kayatürk, küçülen terör örgütünün tükenip gideceğinin apaçık ortada olduğunu ifade etti.



"Siz masum, sivil, yaşlı bir insanı çocuklarının gözleri önünde alıp 50 metre ötede öldürürseniz, burada Müslüman Kürt halkı rahatsız olur, Allah rahatsız olur." diyen Kayatürk, şöyle devam etti:



"Herkesin aklını başına alması lazım. Örgütün, masum ve sivil Kürt insanları öldürmeye başlamasının tükenişine hız getireceğini bilmesi lazım. Aydın Ahi, 70 yaşına giden ancak 10 yaşındaki bir insanın kalbindeki sevgi ve şefkati taşıyordu. Muhteşem bir kişilikti. Onun tek suçu bu bölgeye hizmet getiren AK Parti hareketine yardımcı olmaktı. Aydın Ahi kahraman bir adamdı. Aydın Muştu, Adnan Vanlı, Diyarbakır'daki kardeşlerimiz ve son olarak Aydın Ahi ağabeyimize yapılan saldırıları nefretle, lanetle kınıyoruz."



"Sevgi ve şefkat dolu bir insandı"



Kayatürk, Ahi'nin özellikle zorlu kış şartlarında yolda kalan öğretmen ve kız öğrencilere evini sürekli açtığını ifade etti.



Ahi'nin kendi aracını okul servisi gibi kullandığını vurgulayan Kayatürk, "Daha önce Van'da görev yapan bir öğretmenimiz beni aradı. Bana, 'O bizim hacı ağabeyimizdi. Ben Özalp'ta görev yaparken defalarca evinde yemeğini yedim.' dedi. Kız çocuklarının eğitimsiz kalmaması için büyük gayret sarf ediyordu." diye konuştu.



Kayatürk, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sevgi dolu, şefkat dolu bir insandı. Bu bölgenin gelişmesi için elinden geleni yapıyordu. Örgüt zaten bölgenin gelişmesini, bölgeye yatırımın, sağlık hizmetinin, eğitimin gelmesini istemeyen bir yapıya sahip. Dolayısıyla Aydın Ahi gibi insanlar onlar için tehlikelidir. Gerçekten çok rahatsız ve çok sinirliyiz. Siyasete yapılmış bu saldırıyı hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. Buna HDP ses çıkarmasa da CHP adalet yürüyüşlerinde terör örgütlerini kucaklamaya, onları desteklemeye devam etse de biz burada Kürt halkı olarak, özellikle HDP'nin dışında bilhassa AK Parti'de siyaset yapan Kürtler olarak neler yaşadığımızı çok iyi biliyoruz."



-"Biz başımıza getirilmek isteneni anlıyoruz"



Bir korucu ailesiyle arasında geçen konuşmadan söz eden Kayatürk, ailenin kendisine korucu maaşı için değil, toprakları için öldüklerini söylediğini aktardı.



"Hangi örgütsünüz ki Kürtler adına çıkmışsınız, her gün bir yerde Kürt öldürüyorsunuz." ifadelerini kullanan Kayatürk, "Masum, mazlum Kürtleri öldüren bir örgüt, Kürtler için hizmet eden bir örgüt olabilir mi?. ABD, AB, diğer partiler anlamayacak. Merak etmeyin biz başımıza getirilmek isteneni anlıyoruz. Bu nedenledir ki dünyalar kadar insan burada, bizimle birliktedir. Kürt mazlumlarına,masum insanlara yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. Allah onlara rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." dedi.



AK Parti İl Başkanı Soğanda ise Kürtler adına ortaya çıktığını iddia eden terör örgütü ve siyasi uzantılarının Ahi'nin kanında boğulacağını söyledi.



Soğanda, CHP'yi teröre tepki amaçlı Van merkezden Boğazkesen Mahallesi'ne yürümeye davet etti.



Taziye evi ziyaretinin ardından ailenin bulunduğu eve geçen Kayatürk ve Soğanda, Ahi'nin ailesiyle görüştü.