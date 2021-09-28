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AK Parti Van Milletvekili Kartal, kentte yurt sorunun olmadığını söyledi

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
AK Parti Van Milletvekili Kartal, kentte yurt sorunun olmadığını söyledi

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, kayıt yapmak için kentte gelen hiçbir öğrencinin yurt sıkıntısı yaşamadığını söyledi.

VAN (AA) - AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, kayıt yapmak için kentte gelen hiçbir öğrencinin yurt sıkıntısı yaşamadığını söyledi.

Kartal, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve başkan yardımcıları ile Akköprü Mahallesi'nde üyelik işlemlerinin yürütüldüğü mobil aracı ziyaret etti.

Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Kartal, gazetecilere, Van'da 11 kız ve erkek öğrenci yurdunun bulunduğunu söyledi.

Yurt kapasitesinin 10 bin 220 olduğunu belirten Katral, "Şu anda 7 bin 605 öğrenci kayıtlı. Geriye 2 bin 615 yatağımız öğrenci beklemektedir. Şu anda Van'a gelerek kayıt yapan hiçbir öğrencimizin yurt sıkıntı yok. Yurtlar öğrenci beklemektedir. Van'da 3 milletvekili ve il başkanımızla konuyu takip ediyoruz. Algı operasyonuna kimse inanmasın." diye konuştu.

AK Parti heyeti daha sonra İtfaiye Haftası dolayısıyla Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek, persoelin haftasını kutladı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
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