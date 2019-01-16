AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım, kamu kurumlarını ziyaret etti

Müftülüğü ziyaret eden Yıldırım, çocuklar için kitap aldı

Yıldırım Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye'deki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti. Yıldırım, müftülüğü ziyareti sırasında çocuklar için kitap aldı.

Seçim çalışmalarını gün boyunca sürdüren AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, bugün Ümraniye'de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti. Ziyaretlerine İlçe Müftülüğü ile başlayan Yıldırım'ı, İlçe Müftüsü Muharrem Gül karşıladı. Müftülüğü gezen ve personelle selamlaşan Başkan adayı Yıldırım, müftülükte çocuklara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çocuklar için hazırladığı kitaplardan aldı.

Hastane ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nüz ziyaret etti

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, gün içerisindeki ziyaretlerini Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyaretle sürdürdü. Yıldırım, hastanenin başhekimi Doç. Dr. Necdet Sağlam ile görüşerek, hastane ile ilgili bilgi aldı. Bir süre hastanede kalan Yıldırım, daha sonra Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne geçti. Burada da personelle selamlaşan Yıldırım, İlçe Sağlık Müdürü Cemal Karaağaç'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İHA