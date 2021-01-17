AK Parti Trabzon Milletvekili Cora yol yapım çalışmalarını inceledi

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tonya ilçesinde incelemelerde bulundu.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, Beşikdüzü-İskenderli-Tonya kara yolunda devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Çalışmaların çok yoğun ve hummalı şekilde ilerlediğini ifade eden Cora, çok sayıda iş makinesi ve onlarca personelin çalışmalarda görev yaptığını kaydetti.

Cora, yol yapılırken bir yandan fore kazık, taş kırma işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "İlgili firma yoğun bir çalışma içerisinde. Hem İskenderli hem Tonya istikametinde şantiye kurulmuş, yarma işlemleri devam ediyor. Böyle devam ederse Beşikdüzü-İskenderli-Tonya kara yolu çok kısa bir süre içerisinde, hatta bu yıl içerisinde bitebilir." ifadesine yer verdi.

Yolun tamamlanmasının ardından bir varyant ile Vakfıkebir-İskenderli-Çayırbağı yolunun birleştirileceğine işaret eden Cora, şunları kaydetti:

"Tonya ayrıca çevre yoluna da kavuşmuş olacak. Bu sayede büyük tonajlı araçlar ilçe merkezinden değil çevre yolundan geçecektir. Öte yandan Beşikdüzü-İskenderli, İskenderli-Tonya arası yolun 21 kilometrelik kısmı büyük bir şekilde tamamlandı. Bu yolun İskenderli tarafında 17 iş makinesi, 10 kamyon ve 80 personel, Tonya tarafında ise 6 iş makinesi, 8 kamyon ve 45 personel yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk