AK Parti Trabzon Milletvekili Cora yol yapım çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AK Parti Trabzon Milletvekili Cora yol yapım çalışmalarını inceledi

17.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:50
AK Parti Trabzon Milletvekili Cora yol yapım çalışmalarını inceledi

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tonya ilçesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tonya ilçesinde incelemelerde bulundu.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, Beşikdüzü-İskenderli-Tonya kara yolunda devam eden yol yapım çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Çalışmaların çok yoğun ve hummalı şekilde ilerlediğini ifade eden Cora, çok sayıda iş makinesi ve onlarca personelin çalışmalarda görev yaptığını kaydetti.

Cora, yol yapılırken bir yandan fore kazık, taş kırma işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "İlgili firma yoğun bir çalışma içerisinde. Hem İskenderli hem Tonya istikametinde şantiye kurulmuş, yarma işlemleri devam ediyor. Böyle devam ederse Beşikdüzü-İskenderli-Tonya kara yolu çok kısa bir süre içerisinde, hatta bu yıl içerisinde bitebilir." ifadesine yer verdi.

Yolun tamamlanmasının ardından bir varyant ile Vakfıkebir-İskenderli-Çayırbağı yolunun birleştirileceğine işaret eden Cora, şunları kaydetti:

"Tonya ayrıca çevre yoluna da kavuşmuş olacak. Bu sayede büyük tonajlı araçlar ilçe merkezinden değil çevre yolundan geçecektir. Öte yandan Beşikdüzü-İskenderli, İskenderli-Tonya arası yolun 21 kilometrelik kısmı büyük bir şekilde tamamlandı. Bu yolun İskenderli tarafında 17 iş makinesi, 10 kamyon ve 80 personel, Tonya tarafında ise 6 iş makinesi, 8 kamyon ve 45 personel yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Serdar Ortaç Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal İsmail Kartal Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Bursa İtfaiye Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Trabzon Milletvekili Cora yol yapım çalışmalarını inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 14:54:29. #1.15#
title